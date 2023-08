Nyt stormløb mod udskældt stutteri-ejer: - Hvordan kunne det gå så galt?

SKALS:I kølvandet på beskyldningerne om grov vandrøgt af heste på Viegård Stutteri syd for Aalestrup, går den samlede professionelle hestebranche nu sammen for at vise, at de ikke tolerer nogen form for misrøgt af heste.

Det sker ved en demonstration foran stutteriet mandag klokken 12. Her vil både professionelle ryttere, trænere og dyrlæger deltage.

Siden en tidligere ansat på Facebook for en måned siden delte en række billeder af afmagrede heste, er kritikken haglet ned over John Byrialsen, der ejer og driver Viegård Stutteri.

Flere dyreværnsorganisationer har politianmeldt ham, ligesom der har været arrangeret adskillige demonstrationer foran hans stutteri ved Skals.

En af initiativtagerne til den nye demonstration mandag er Lars Ringkjær fra Nibe. Han er berider og har arbejdet med heste i mange år.

Han fortæller, at målet med demonstrationen er at råbe myndighederne op.

- Vi føler jo lidt, at de har været for langsomme. Hvordan kunne det gå så galt?

Det forventes, at mere end 40 hestelastbiler og transportere vil deltage i kortegekørsel foran stutteri-ejer John Byrialsens ejendomme.

Lars Ringkjær kommer ikke til at være den eneste nordjyde ved mandagens aktion.

- Jeg har fået en tilkendegivelse fra Niels Hausgaard, om at han også vil deltage i kortegekørslen, oplyser Lars Ringkjær.

Niels Hausgaard er foruden sanger og komiker også selv hesteopdrætter. I et åbent brev i Viborg Folkeblad opfordrede han i sidste måned John Byrialsen til at få styr på situationen.

Tusindvis af underskrifter

Det er ikke kun hestebranchen, som ønsker, at der bliver gjort mere i sager som den, der involverer John Byrialsen.

I løbet af de sidste par uger har næsten 10.000 personer skrevet under på et borgerforslag, som har til formål at få indført et dyrepoliti og ændret dyrevelfærdsloven, så der bliver bedre mulighed for at gribe ind i tilfælde af vanrøgt og mishandling af dyr.

Lars Ringkjær mener imidlertid ikke, at det nødvendigvis er mangel på lovgivning, der er problemet.

Ifølge ham handler det mere om, at dem, der skal håndhæve reglerne, bliver berøringsangste i visse tilfælde.

- Der er jo masser af ting, som myndighederne kan gøre, men de gør det bare ikke. Når vi kører ud på travbanen i Aalborg, står politiet jo og tjekker vores heste med den ene og den anden paragraf, siger Lars Ringkjær.

John Byrialsen har flere hundrede heste fordelt på en række ejendomme. Og det er ikke første gang, at han beskyldes for vanrøgt af heste.

For 10 år siden var han hovedperson i en grov vanrøgtssag på hans stutteri i Polen, hvor myndighederne fjernede 64 heste.