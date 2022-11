Ofre fra Scandinavian Star kræver millionerstatning af staten

29 overlevende og pårørende til omkomne ved branden på færgen "Scandinavian Star" i 1990 kræver nu erstatning fra Søfartsstyrelsen, skriver Politiken.

Advokat Mads Pramming kræver på hver af de berørtes vegne en godtgørelse på 450.000 kroner. Hvis alle 29 får medhold, skal staten samlet udbetale lidt over 13 millioner kroner.

Mads Pramming mener, at der er tale om en realistisk godtgørelse.

- Ved denne type krænkelser ligger godtgørelsen ifølge dommene ved Menneskerettighedsdomstolen på mellem 250.000 og 750.000 kroner. Derfor synes vi, at en godtgørelse på 450.000 kroner per berørt er fair, og det er inden for rammen, siger han til Politiken.

Beløbet, som staten skal udbetale, kan ende på over 200 millioner kroner, hvis alle, der blev berørt af branden, stiller et tilsvarende krav.

Kravet kommer, efter at en juridisk undersøgelse bestilt af Erhvervsministeriet i september konkluderede, at Søfartsstyrelsen skulle have foretaget en såkaldt havnestatskontrol af færgen i 1990.

Undersøgelsen fandt, at styrelsen efter det eksisterende regelsæt kombineret med krav om forsvarlig forvaltning skulle have foretaget havnestatskontrol, inden skibet sejlede med passagerer første gang i Danmark.

Der var 482 mennesker om bord på færgen den katastrofale nat, hvor 159 mistede livet ved en brand på færgen, da den var på vej fra Oslo til Frederikshavn natten til 7. april 1990.

Der har hersket stor mystik om, hvordan branden opstod. Efterforskningen har vist, at ilden opstod flere forskellige steder på færgen, og at der dermed sandsynligvis var tale om en påsat brand.

Søfartsstyrelsens direktør, Andreas Nordseth, har ikke ønsket at kommentere kravet over for Politiken, og det har ikke været muligt for mediet at få en kommentar fra fungerende erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Kravet om erstatning bliver mandag afleveret til Søfartstyrelsen.

/ritzau/