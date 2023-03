Om lidt kan du tjekke din årsopgørelse - her er 10 fradrag, du skal holde øje med

På mandag kan officielt kan se, om din indberettede indkomst og skat for sidste år stemmer overens med året, der gik. Kort sagt - skal du have penge tilbage eller flere op af lommen?

Bliver det som tidligere år, er det dog allerede hen over weekenden muligt at tjekke tallene, og her er der en række fradrag, du bør holde øje med.

Kørselsfradrag

Du kan få kørselsfradrag, hvis du kører mere end 12 kilometer hver vej til arbejde. Kørselsfradraget gælder uanset transportmiddel, også cykel, og det er vigtigt at tjekke, om den indtastede afstand og det antal dage, du transporterer dig, er korrekt.

I 2023 får du 2,19 kr. pr. km, når du kører mellem 25-120 km om dagen. Kører du over 120 km, får du yderligere 1,10 kr. pr. km.

Renter på lån

Har du lån, kan du få fradrag for renterne på dem. Det gælder både lånetyper som banklån, forbrugslån, realkreditlån og kontoordning.

Omlagt lån i 2022

Har du i 2022 omlagt dit realkreditlån, skal du typisk stille en bankgaranti. Det betyder, du betaler en garantiprovision til banken, som du kan trække fra i skat. Tag eventuelt kontakt til din bank/dit realkreditinstitut og forhør dig, om dette gælder for dig.

Håndværkerfradrag

Hvis en professionel håndværker har udført arbejde på din bolig, kan du fratrække vedkommendes arbejdsløn i skat.

Det er også muligt at modtage fradrag, hvis du har fået udført professionelle serviceydelser såsom børnepasning, rengøring i hjemmet, vinduespudsning eller andet.

Fradrag på serviceydelser kan være op til 6.000 kr. per person i husstanden og op til 12.000 kroner for håndværkerydelser pr. år pr. person over 18 år i husstanden. Arbejdet skal kunne dokumenteres digitalt, så du kan ikke modtage fradrag med en faktura, som er betalt kontant.

Fradrag for velgørende formål

Har du doneret penge til velgørende foreninger eller organisationer, kan du trække pengene fra i skat.

Det samlede fradrag kan være op til 16.600 kr. og bliver automatisk tilføjet hos Skattestyrelsen, hvis du i forbindelse med din donation har opgivet dit CPR-nummer. Men tjek alligevel.

Kontingent til fagforening og A-kasse

Har du udgifter til fagforening eller A-kasse, kan du trække det fra i skat. Det bliver typisk gjort automatisk, men det kan være en god ide at tjekke, at tallene er korrekte.

Fradraget på kontingent til fagforening kan være op til 6.000 kr., mens der ikke er nogen grænse for dit kontingent til din A-kasse.

Tab på aktier

Har du tab på aktier købt på et reguleret marked, kan du få fradrag. Det kan fratrækkes, hvis Skattestyrelsen har fået oplysning på, at der har været tab på købene af de aktier eller investeringsbeviser.

Deleøkonomi

Hvis du i 2022 har udlejet dit sommerhus, er der et skattefrit bundfradrag på 43.200 kroner, hvis huset er blevet udlejet gennem et bureau, som indberetter det til skattestyrelsen. Ellers ligger bundfradraget på 11.900 kroner..

Hvis du har lejet værelser ud i din bolig via Airbnb har du et skattefrit bundfradrag på 30.300 kroner.

Ved udlejning af bil, lystbåd, campingvogn m.v. er det på 10.800 kroner.

Pensionsindbetalinger

Hvis dit indskud for 2022 på ratepension ikke har oversteget 59.200, behøver du ikke gøre noget. Overstiger det til gengæld beløbet, bør du kontakte din bank eller pensionsselskab og få dette overført til for eksempel en fradragsberettiget livrenteordning. Det er også muligt, at du kan få beløbet tilbagebetalt og dermed ikke få fradrag.

Børne- og underholdsbidrag

Børne- og underholdsbidrag bliver indberettet til Skattestyrelsen, hvis ordningen går via det offentlige, men mange fraskilte personer indgår selv bindende aftaler om børne- og underholdsbidrag. Har du gjort det, skal du selv sørge for at fratrække det på årsopgørelsen.

Kilde: tjek-laan.dk, FOA.