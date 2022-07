Sanger og musiker Povl Dissing er død, oplyser hans hustru, Pia Jacobæus, til Ritzau.

Povl Dissing beskæftigede sig i sit 84 år lange liv med musik inden for nærmest alle stilarter.

Mange vil nok huske ham for samarbejdet med Benny Andersen. Ikke mindst den hverdagspoetiske "Svantes lykkelige dag" fra 1973 med ordene " ... og om lidt er kaffen klar."

Visen er en blandt flere, som har fundet vej til Højskolesangbogen. Blandt andet kan nævnes "Go' nu nat (og gå nu lige hjem)", som Dissing og Andersen skrev tilbage i 1981.

Men Dissing er også kendt for en række sange i den mere beskidte ende af skalaen, for eksempel "Kvælerslangen" fra 1967, der beskriver, hvordan en mand fra vers til vers langsomt fra tå til isse fortæres af en kvælerslange.

I samme genre findes "25 minutter endnu" fra 1969, hvor Dissing giver den som dødsdømt mand, der venter på at lade livet i galgen.

Ud over sin musikalske karriere medvirkede Dissing i flere film og på tv.

Povl Dissing blev født 27. januar 1938 i Stavnsholt ved Farum. Han voksede han op i et hjem med musik og sang. Hans mor var til "Giro 413", mens hans far foretrak operasangeren Aksel Schiøtz.

Det skriver Jens Folmer Jepsen i en pressemeddelelse udsendt på foranledning af Pia Jacobæus.

Dissings første store idol var jazztrompetist og -sanger Louis Armstrong, og karrieren begyndte da også med den traditionelle jazzmusik, inden Povl Dissing fandt sin egen tone.

I 2017 blev Povl Dissing ramt af en hjerneblødning under et ophold i Andalusien i Spanien. Det skete i forbindelse med, at han faldt og slog hovedet mod et marmorgulv.

Ulykken satte en stopper for karrieren som sanger og musiker. Povl Dissing blev til at begynde med døv, men fik senere hørelsen tilbage. Men synge kunne han ikke længere.

Povl Dissing døde i sit hjem mandag aften efter længere tids sygdom omgivet af sin familie.

Povl Dissing efterlader sig sønnerne Rasmus og Jonas, som han fik i ægteskabet med sin første kone, Jette, og sin hustru, Pia Jacobæus.

/ritzau/