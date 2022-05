Pres på Borgerservice rykker sluttidspunkt for NemID

Presset på Borgerservice i en række kommuner betyder, at sluttidspunktet for overgangen til MitID nu skubbes fire måneder.

Det oplyser Digitaliseringsstyrelsen og Finans Danmark, som er partnerskabet bag MitID, i en pressemeddelelse.

De cirka fem millioner danskere, der skal have MitID, skal nu have skiftet fra NemID til MitID senest 31. oktober i år og ikke 30. juni.

Vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen Adam Lebech forklarer, at flygtninge fra Ukraine, nye pasregler og afstemningen om forsvarsforbeholdet har gjort det meget svært at holde ventetiden hos Borgerservice på et acceptabelt niveau.

Han mener, at ventetiden kan gøre nogle borgere nervøse.

- For at sikre den tryghed, der skal være omkring det, forlænger vi fristen med fire måneder, siger han.

I kommunerne er man tilfreds med, at fristen nu rykkes.

Det siger formand for arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg i Kommunernes Landsforening, Peter Rahbæk Juel (S), i en pressemeddelelse.

- Kommunerne arbejder selvfølgelig på højtryk for at nå i mål med MitID og vil fortsætte med det, men det er mere realistisk nu, hvor tidsfristen bliver udskudt, siger han.

Nogle har behov for identitetssikring, når de skal skifte til MitID. Det kan man selv gøre, hvis man har en nyere telefon og et pas.

Men resten skal møde op hos Borgerservice, som flere steder i landet har lange køer på grund af pres fra andre opgaver.

MitID har dog ikke sendt flere end forventet til Borgerservice, lyder det.

Skiftet til MitID sker, blandt andet fordi nøglekortet til NemID ikke længere lever op til europæiske sikkerhedskrav. Det forklarer digitaliseringsdirektør i Finans Danmark, Michael Busk-Jepsen.

- Det er vigtigt at få udfaset nøglekortet, fordi det ikke lever op til betalingslovens krav om stærk kundeautentifikation. Og grunden til det er, at det kan kopieres, siger han.

Derfor kan nøglekortet som udgangspunkt ikke bruges mere i banken fra 30. juni, heller ikke selv om fristen bliver flyttet fire måneder.

Men hvis man stadig mangler sit MitID 1. juli, skal man ikke være bekymret for, at man ikke kan få adgang til sin bank.

Det vil også fortsat være muligt for den begrænsede gruppe med et særligt behov at bruge nøglekort frem til skiftet ved udgangen af oktober.

- Men vi skal have begrænset det til det absolut mindst mulige og nødvendige, siger Michael Busk-Jepsen.

Derfor opfordrer Finans Danmark også i pressemeddelelsen til, at de, der ikke har skiftet endnu, bruger NemID-appen og ikke nøglekortet.

