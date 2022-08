Rekordhøje regninger på vej til gaskunder

Gaskunder hos selskabet Norlys modtager i disse dage rekordhøje opkrævninger for næste afregningsperiode.

I gennemsnit vil kunderne få en merudgift på 3800 kroner for perioden, der dækker omkring en fjerdedel af det årlige gasforbrug.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som Norlys har sendt ud lørdag.

Ifølge Christian Ruhe, der er kommerciel direktør i Norlys, skyldes de stigende priser på gas blandt andet krigen i Ukraine.

- De høje priser skyldes flere ting. Udbuddet af gas er faldet drastisk, blandt andet fordi Europa lige nu kun får en fjerdedel af den gas fra Rusland, som vi fik på samme tidspunkt sidste år, siger Christian Ruhe i meddelelsen.

Han pointerer, at markederne frygter, at Rusland lukker helt for gassen. Den frygt får prisen på gas til at stige yderligere.

Ved seneste opkrævning lød prisen per kubikmeter gas på 11,06 kroner. Nu er prisen mere end fordoblet og ligger på 23,24 kroner.

Ifølge Christian Ruhe tjener Norlys ikke flere penge på selskabets gaskunder som følge af de høje priser.

- Den gaspris, vi opkræver af kunderne, afspejler den pris, som vi kan indkøbe gassen til.

- Selv om kunderne oplever stigende gaspriser, betyder det altså ikke, at vores energiforretning tjener flere penge på gassen, siger han i pressemeddelelsen.

Hvorvidt gaskunderne kan se frem til, at prisen vil stige yderligere i fremtiden, tør Christian Ruhe ikke komme med et bud på.

- Vi tør ikke spå om, hvordan priserne på gas kommer til at udvikle sig.

- Gasmarkedet er præget af meget stor usikkerhed for tiden. Derfor kan priserne både stige og falde, siger han.

Fire gange om året sender Norlys regninger ud. Størrelsen på disse regnes ud efter kundernes forventede forbrug og den forventede gaspris i perioden.

Hvis gasprisen falder i perioden, vil kunderne få de overskydende penge tilbage i forbindelse med årsopgørelsen.

/ritzau/