Seks hurtige sparetips til madlavningen

NORDJYLLAND:Det er hårde tider - alting stiger hidsigt på nær din løn, og alt hvad der er sparet, er tjent. Så sparetips er i høj kurs for tiden, og hvis du lige har to minutter til en overspringshandling, så er der en lille stribe sparetips til køkkenet her.

Et godt sted at starte er at lave madplaner, der er en god sparemåde af flere forskellige årsager.

- Vi ved, at der er rigtig mange penge at spare ved at lave madplaner for ugen. For så undgår man i højere grad de impulsive og ofte dyre indkøb, samtidig med at man mindsker sit madspild. Og madspild er også pengespild. En god idé er derfor at indtænke en dag eller to i madplanen til rester, siger Tove Færch, der er leder af Karolines Køkken, der står bag sparetippene.

Derudover kan den rette planlægning af ugens madplan også spare strøm, fordi man kan tilberede flere ting i ovnen samtidig, så man først steger kyllingen og bagefter bager boller eller brød. Ovnen er nemlig en strømsluger, og det er i særdeleshed opvarmningen, der sender elmåleren på arbejde.

Det er ikke kun på indkøb og madplaner, at der er penge at hente, ifølge Tove Færch. I disse tider kan det også være en god ide at tænke på, hvordan man agerer i køkkenet.

- Det er de små ændringer i hverdagen, der gør en forskel i det store hele. Og det behøver ikke være svært. Fælles for alle rådene er, at der er energi og penge at spare, når du planlægger og tænker dig om, siger hun - og giver seks gode råd til at spare i køkkenet:

1. Hold igen med ovnen

Brug komfuret i stedet for ovnen: Ovnen er en af de helt store strømslugere i køkkenet, og den har som udgangspunkt et større strømforbrug end komfuret. Overvej derfor, om du kan bruge en gryde eller en pande i stedet for. Brug også gerne brødristeren frem for ovnen til at varme fx burgerboller og pitabrød.

2. Udnyt ovnvarmen maksimalt

Udnyt ovnen, når den er tændt: Er ovnen en nødvendighed, så udnyt, at den allerede er tændt. Det er en skrøne, at maden kommer til at smage af hinanden. Skal du bage kage eller boller, så kan du fx udnytte ovnens varme til at lave tærte til aftensmad.

3. Brug for- og eftervarme

Brug for- og eftervarme: Ovnen bruger mest strøm i opvarmningsfasen, og derfor er der strøm at spare, hvis du udnytter for- og eftervarmen. Mange retter, som fx lasagne, kan sagtens sættes ind i en kold ovn. Du kan også sagtens slukke ovnen 10 minutter før tid og lade maden blive færdig ved eftervarmen.

4. Så lidt vand som muligt

Brug så lidt vand som muligt: Det er ikke nødvendigt at dække fx æg og kartofler med vand, når de skal koges. Du kan sagtens nøjes med et par centimeter vand – bare husk at lægge låg på. Vandet koger hurtigere, dampen udnyttes optimalt, og du sparer på elregningen. Udnyt også eftervarmen ved at slukke blusset lidt før tid og lade eftervarmen gøre sit arbejde.

5. Tø op i køleskabet

Tø op i køleskabet: Tænk fremad og tag mad op af fryseren i god tid, så du kan lade det tø langsomt op i køleskabet. De frosne madvarer hjælper nemlig med til at sænke temperaturen i køleskabet, og køleskabet sparer på energien.

6. Lav mad til flere dage

Lav mad til flere dage: Hvis du skal koge ris eller kartofler, så sørg for at lave en stor portion, så du har til flere dage. Så kan du stege det på panden sammen med grøntsager eller andre rester fra køleskabet. Det sparer både tid og strøm, når du ikke skal koge ris to aftener i træk.

