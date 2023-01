Nordjyske shoppingcentre sparer over 20 procent på energiforbruget

Danske Shoppingcentre, der ejer 17 store shoppingcentre landet over, har med en række tiltag sænket el- og energiforbruget med 21,3 procent i sidste kvartal af 2022 sammenlignet med året før.

Det skriver Danske Shoppingcentre i en pressemeddelelse.

Administrerende direktør Jesper Faurholdt er tilfreds med resultatet og det arbejde, som alle centre har gjort.

- Det er helt forrygende, at man har kunnet reducere forbruget så meget.

- Medarbejdere har arbejdet kreativt med alt, man kunne finde på, for at komme i mål med et lavere forbrug, siger han.

For at opnå den markante besparelse har shoppingcentrene blandt andet skruet markant ned for julebelysningen både udenfor og indenfor centrene og kun brugt led-lys.

De har også sænket temperaturen til 19 grader, og når centrene har været lukket, har der været slukket for al kommerciel skiltning.

Derudover opfordrede centrene alle sine lejere til at slukke lyset i butikkerne, når centrene var lukkede.

Danske Shoppingcentre havde sat et mål om at spare ti procent på forbruget i sidste kvartal af 2022 sammenlignet med året før. Men de indførte tiltag viste sig langt mere effektive.

Derfor vil centrene også fortsat have fokus på at nedbringe energiforbruget, siger Jesper Faurholdt.

- Vi kommer til at tage mange af de her tiltag, som er blevet gode vaner, med ind i 2023. Det har været et tema før at arbejde med energireduktion, og denne reduktion i store procenter tager vi med videre, siger han.

Ifølge Jesper Faurholdt har kunderne ikke ladet sig skræmme væk af energitiltagene. I december måned var der flere besøgende på tværs af centrene end i 2021.

- Vi har lavet julebelysning på anden vis, men vi er ikke gået på kompromis med julehyggen, så det ikke er gået ud over besøgsoplevelsen, siger han.

Besparelsen på 21,3 procent svarer til et årsforbrug på el for 423 gennemsnitlige husstande.

/ritzau/