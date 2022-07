Mors har mistet 81 år gammel varmerekord for juli

Rekorden for den højeste temperatur målt i juli er onsdag eftermiddag blevet slået.

Omkring klokken 15 er der målt 35,6 grader i Borris i Vestjylland.

Den hidtidige julirekord lå på 35,3 grader målt i Erslev på Mors og i Studsgård ved Herning i 1941.

Det skriver Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) på Twitter.

Indtil nu er den højeste temperatur nogensinde målt i Danmark 36,4 grader i Holstebro. Det var i august 1975.

For at finde den varmeste og mest solrige juli, der nogensinde er målt, skal man tilbage til 2006.

Her lå landsgennemsnittet for måneden på 19,8 grader.

Det var 0,3 grader varmere end i 1994, hvor man oplevede århundredets varmeste juli, skriver TV 2.

DMI udsendte tirsdag et varsel om hedebølge. For at kunne tale om hedebølge skal middeltemperaturen af de højeste registrerede temperaturer være over 28 grader i et område målt over tre sammenhængende dage.

Tirsdag var meget varm, og også onsdag rammer temperaturerne nogle steder over 35 grader.

Men da mandag havde temperaturer mellem 20 og 25 grader, og torsdag ventes at se ligeså ud, er det ikke sikkert, at kriteriet for hedebølge opfyldes, bemærker DMI.

Også store dele af Europa koger i disse dage. Det er især varm vind herfra, som får temperaturen til at stige i Danmark.

/ritzau/