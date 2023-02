DMI: Her rammer stormen hårdest i Nordjylland - bliv inde

NORDJYLLAND:Stormen Otto er på vej mod Nordjylland, og den vil byde på vindstød af orkanstyrke, som kan medføre væltede træer og andre skader.

- Det begynder for alvor ved 14-15 tiden og vil vare frem til kl. 19-20 i Nordjylland. Ved 18-tiden forventer vi at den meget kraftige vind begynder at tage af, siger vagthavende meteorolog Hans Wanner fra DMI/Danmarks Meteorologiske Institut fredag morgen.

Allerværst ramt bliver kystområderne fra Hirtshals ned mod Thyborøn, forventer DMI.

- Der vil være enorme bølger på op mod 10 meters højde, forudset Hans Wanner.

Han fraråder, at man i de kystnære områder går ud, når stormen kulminerer. Men understreger dog, at de kun er et godt råd.

Hvis man absolut skal ud, bør man holde sig væk fra moler og heller ikke gå helt ned til vandet.

- Og man skal sørge for at stille sig et sted, hvor ting ikke kommer flyvende, bemærker han.

Selv om Otto forventes at ramme hårdest i kystområder, bliver der også kraftige vindstød inde på land. I nogle byer vil man kunne opleve meget kraftig vind på grund af høje bygninger.

DMI har udsendt en kategori 2-varsling om "farligt vejr" fra klokken 15 til 23 for Nordjylland og det nordlige Vestjylland.

Det betyder, at "vejrudviklingen kan påvirke dine omgivelser og forstyrre trafik og forsyning".

Der findes et niveau over en kategori 2-varsling - nemlig kategori 3, "meget farligt vejr".

- Det er oppe på fuld storm i den nordlige del af landet og Kattegat, så den har afgjort noget saft og kraft, siger meteorolog Bolette Brødsgaard fra DMI.

I andre dele af landet er der kategori 1-varsel om stormende kuling. Det gælder fra 15 til 23 over dele af Jylland, og fra 18 fredag til 03 lørdag gælder kategori 1-varslet for det nordligste Sjælland og Bornholm.

Blandt beredskabets råd er, at man skal lytte til vejrudsigten og følge myndighedernes anvisninger.

Derudover er det en god idé at fjerne alle løse genstande omkring huset, eksempelvis havemøbler, byggematerialer og trampoliner, påpeger meteorologen.

I nogle fjorde og farvande ventes vandet at "stige lidt", siger Bolette Brødsgaard, men hun venter ikke oversvømmelser.

- Der bliver presset noget vand ind i Kattegat i forbindelse med blæsevejret, men vi er ikke ude i deciderede oversvømmelser, siger hun.

Når stormen er løjet af, daler temperaturerne frem mod weekenden, og så venter der i perioder faktisk en del sol og relativt pænt vejr både lørdag og søndag. Temperaturerne bliver i dagtimerne mellem tre og seks grader.

Natten til mandag ventes et nedbørsområde at ramme landet.

- Så ja. Det er en udfordrende sæson for vejr, siger Bolette Brødsgaard.