Sundhedsskadeligt PFAS findes i vandboringer i hver femte kommune

I hver femte kommune er der en eller flere drikkevandsboringer, hvor koncentrationen af det sundhedsskadelige stof PFAS er over grænseværdien.

Det skriver tv2.dk på baggrund af en rundspørge til landets kommuner.

Eksempelvis er fluorstoffet fundet i for høje koncentrationer i 29 indvindingsboringer i Frederikshavn Kommune.

På Fanø gælder det i otte vandboringer.

Vandet må ikke ledes ud til forbrugerne, når grænseværdien er overskredet.

Derfor skal det enten fortyndes eller renses.

Den billigste løsning er at blande det forurenede vand op med rent vand.

Men løsningerne tæller også forskellige former for rensning af vandet og etablering af nye boringer.

Hos Danske Vandværker er direktør Susan Münster bekymret over, at PFAS findes i stadig flere boringer.

Det kan blive dyrt for forbrugerne, når vandværker skal finde løsninger på problemet, påpeger hun.

- Det er jo ikke bare lige at lave en ny boring, hvis det er der, man havner.

- Det er heller ikke bare lige at begynde at rense, fordi det koster penge, det tager tid og i sidste ende er det forbrugerne, der kommer til at betale den ekstra omkostning, siger hun til tv2.dk.

Danske Regioner oplyste tidligere på året, at 14.607 steder i Danmark kan være forurenet med det sundhedsskadelige stof.

PFAS er en betegnelse for en gruppe af fluorstoffer, som er kendetegnet ved, at de stort set ikke nedbrydes i naturen.

Desuden regnes stofferne for hormonforstyrrende, ligesom de i høje koncentrationer kan medføre en øget risiko for kræft.

Stofferne har blandt andet været anvendt i for eksempel brandslukningsskum, til overfladebehandling af tæpper og møbler og i fødevareemballage.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få en kommentar fra miljøminister Magnus Heunicke (S).

Ministeriet henviser til, at det af regeringsgrundlaget fremgår, at der skal følges op på en national handlingsplan for at afværge, inddæmme og oprense PFAS-forureninger.

Derudover vil regeringen arbejde for et forbud mod PFAS-stoffer på EU-plan.

/ritzau/