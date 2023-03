Surfere ved Vestkysten tjekkes for forhøjet indhold af PFAS

Det skal nu undersøges nærmere, om surfere ved Vestkysten har et forhøjet indhold af sundhedsskadelige PFAS-stoffer i kroppen.

Det oplyser Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Man ved, at PFAS-stoffer findes i skum fra havet. Det antages derfor, at surfere udsættes for større mængder PFAS end andre.

Sagen skal nu undersøges nærmere i et samarbejde mellem Aalborg Universitetshospital og Arbejdsmedicinsk Klinik Holbæk.

Initiativet er et af flere, som regionerne søsætter for at blive klogere på PFAS.

- Vi har behov for mere viden om stofferne, for at vi kan sætte ind de rigtige steder og prioritere de ressourcer, vi har, til opgaven bedst muligt.

- Derfor er forskning afgørende for regionernes arbejde med PFAS, siger Mads Duedahl (V), der er formand for Danske Regioners udvalg for miljø og klima.

Et andet forskningsprojekt, som regionerne har sat i gang, undersøger hvordan PFAS-stoffer spreder sig i miljøet.

Det skal ruste regionerne til at sætte ind med oprensning de steder, hvor det har størst effekt.

Der er tidligere konstateret PFAS i havskum ved Vestkysten, og de skadelige stoffer er også genfundet i græsarealer langs kysten.

PFAS dukker i stigende grad også op i drikkevandsboringer landet over.

Det betyder, at vandværkerne enten må rense eller fortynde vandet, før det sendes ud til forbrugerne.

Regeringen arbejder på at forbyde PFAS-stoffer i EU-regi og har bebudet en handlingsplan mod PFAS.

Regionerne ser ifølge Mads Duedahl frem til, at den lovede handlingsplan "snart kommer og sætter klare rammer for PFAS-indsatsen i Danmark".

PFAS er en betegnelse for en gruppe af fluorstoffer, som er kendetegnet ved, at de stort set ikke nedbrydes i naturen.

Desuden regnes stofferne for hormonforstyrrende, ligesom de i høje koncentrationer kan medføre en øget risiko for kræft.

Stofferne har blandt andet været anvendt i for eksempel brandslukningsskum, til overfladebehandling af tæpper og møbler og i fødevareemballage.

/ritzau/