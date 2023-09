To ud af tre har mistillid til de nye ejendomsvurderinger

Kritikken har stået i kø, efter at de foreløbige ejendomsvurderinger for 2022 blev gjort tilgængelige for landets boligejere i sidste uge.

De mange kritikpunkter ser ud til at have slået skår i tilliden, viser en ny måling fra Voxmeter.

Næsten to ud af tre har ikke tillid til, at de foreløbige ejendomsvurderinger er retvisende, mens seks ud af ti ønsker, at ejendomsvurderingerne skal trækkes tilbage.

Mistilliden overrasker ikke Hanne Marie Motzfeldt, der er juraprofessor ved Københavns Universitet.

- Vi har valgt at lægge vores retssikkerhedsmæssige arvegods til side for at få det her system op at køre. Og tallene er i mine øjne et naturligt resultat af det valg, siger hun.

Næste år træder et nyt boligskattesystem i kraft.

De foreløbige ejendomsvurderinger har betydning for, hvor meget skat landets 1,7 millioner boligejere fremover skal betale. De vil blive erstattet af de endelige vurderinger, der bliver offentliggjort i løbet af 2025.

Fire ud af fem boligejere får en lavere skattesats med det nye boligskattesystem. De ejere, der modsat står til at skulle betale mere, får en skatterabat.

Rabatten gælder dog ikke for nye købere, hvis ejendommen sælges. Det har derfor skabt frygt for, at det nye system kan påvirke boligsalget.

Trods fejl kunne boligejerne som udgangspunkt ikke klage over vurderingerne, før de endelige ejendomsvurderinger bliver offentliggjort.

Men nu er der åbnet mulighed for i særlige tilfælde at få ændret skæve foreløbige vurderinger.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) siger, at der fra begyndelsen har været åbenhed om, at der ville være fejl i systemet.

- Derfor er opgaven selvfølgelig politisk set at håndtere og rette op på det.

- Man kan være tryg i, at man ikke får en ekstra regning ind ad sin brevsprække til næste år, uanset hvilken vurdering man har fået, siger han

Han påpeger, at tal fra Vurderingsstyrelsen viser, at træfsikkerheden er betydeligt bedre end hidtil antaget.

Den ligger på 70 procent for huse og parcelhuse og 90 procent for ejerlejligheder.

Skatteministeriet har nedsat en enhed, der skal se nærmere på de vurderinger, der rammer langt ved siden af.

Derudover skal en taskforce hjælpe borgere, som skal købe eller sælge ejendom, og derfor har særligt brug for, at vurderingen ikke er skæv.

/ritzau/