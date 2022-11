Vi får sne, sne, sne, sne - måske

NORDJYLLAND:Hvis du er så gammel, at du kan huske sne, så er der en god nyheder her på bagkanten af en ikke særlig vinterlig november: Der er et skifte i vejret på vej, der peger i retning af kulde - og der kan også følge sne med i købet.

Det viser DMI's prognosekørsler for vejret i den kommende uges tid. og sneen rammer Danmark i løbet af søndag. Spørgsmålet er så, hvor meget det kommer til at sne - og hvor.

De første modelkørsler fra natten til tirsdag viste et ret udbredt snefald specielt langs Kattegatkysterne - heriblandt Vendsyssel og Himmerland. Det skyldes et højtryk, der driver kold luft fra øst og nord ind over Kattegat mod vest, og når den varme, fugtige havluft rammer det kolde land, så får man de helt klassiske snebomber, der typisk rammer østvendte Kattegatkyster - eller Bornholm.

Andre modelkørsler er dog ikke helt så optimistiske i forhold muligheden for slæde- og kanekørsel - faktisk er de lidt fesne, og peger i retning af, at det ender som en flok snebyger i Femern Bælt og med et muligt drys til havfuglene i Skagerrak.

Det sidste udfald er knap så festligt, hvis man vel at mærke holder af sne, men meteorolog Henning Gisselø skriver i en opdatering fra onsdag morgen, at hvordan sneen lander - eller ikke - i weekenden stadig er meget usikkert.

Til gengæld skulle det ligge rimelig fast, at når weekenden er overstået, så begynder det at blive en del koldere i næste uge med udbredt nattefrost.