Vilde priser - godt nyt for elregningen

NORDJYLLAND:Der har været meget snak om de hidsigt stigende energipriser, hvor både prisen på el og varme er eksploderet i 2022 i sammenligning med årene forinden.

Men hvis du afregner din elektricitet time for time til markedets spotpris (plus et tillæg, som din leverandør lægger oven i for ulejligheden med at sælge dig strøm) så kan du roligt glæde dig til fredag. Her er strømmen nemlig i praksis så tæt på gratis hele døgnet, som man realistisk set kan komme.

Når vi passerer midnat, så koster elektricitet en øre for en kWh, det falder til nul øre efter en time - og stiger ikke over to øre or. kWh for klokken 16, hvor strømmen i den såkaldte og berygtede kogespids koster fire-fem øre pr. kWh. Og du læste rigtigt, fire-fem øre. Den pris holder i to timer, inden den falder mod nul igen hen under midnat.

Gennemsnitsprisen for en kWh hen over døgnet er én øre.

Prisen her er prisen for elektriciteten uden moms. I praksis kommer den til at blive afregnet til mere, idet der skal lægges afgifter, transport og moms oven i. For de fleste vil det lande på omkring 1,5 kroner/kWh, men taksten for transport svinger fra netselskab til netselskab. Men selve elektriciteten er altså i det store og hele gratis hele fredag.

Om du kommer til at få glæde af det på din elregning afhænger som tidligere nævnt at, hvordan du betaler for din strøm. Hvis du betaler en fast pris, der bliver reguleret en gang hvert kvartal, så kan du sådan set være ligeglad her og nu, for det er den pris, du betaler.

Men hvis du afregner til spotprisen time for time, så er du på den grønne gren i morgen.

(Opdateret 17.53 idet elpriserne ved en fejl var for takstområdet DK2, som er Østdanmark.)