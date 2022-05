Vildtkonsulent om spækhuggeren: Den har taget fusen på os

Spækhuggeren i Limfjorden, der gennem fire uger har opholdt sig i Limfjorden, var onsdag morgen forsvundet.

Men onsdag eftermiddag er dyret igen lokaliseret, lyder det fra vildtkonsulent Ivar Høst, Naturstyrelsen.

- Jeg står og kigger på spækhuggeren her fra Kystvejen ved Nørresundby. Den svømmer rundt midt ude i fjorden, siger han.

Onsdag morgen havde det tonstunge dyr flyttet sig fra det sted, hvor den ellers havde ligget.

Vildtkonsulenten havde forudset, at dyret formentligt var på vej til at dø.

- Det sidste lange stykke tid har jeg troet, at det her var med døden som udgang. Da mågerne mandag begyndte at hakke i spækhuggeren, var jeg helt sikker på, at det var tæt på.

- Men spækhuggeren har taget fusen 100 procent på os, siger Ivar Høst.

Selv om han kun har set dyret på afstand, ser det ikke ud til at være døende, lyder vurderingen.

- Den ser overraskende godt ud og svømmer, som om intet var hændt, siger Ivar Høst.

Han har konsulteret eksperter, og de er lige så overrasket over forløbet som han selv.

- Jeg har talt med hvalkyndige folk i mit bagland. Alle har sagt, at det her simpelthen ikke giver mening. De er fuldstændig forundret over, hvad der sker.

Det er besluttet, at der ikke kommer til at ske flere forsøg på at flytte dyret eller eskortere det ud af fjorden.

- I øjeblikket tror jeg bare, at den har travlt med at få spist de sild, der er i Limfjorden for at indhente det, den er kommet bagud. Det er min forventning.

- Den kan sagtens leve herinde. Der er masser af mad, og den svømmer i vand med ti meters dybde. Det er fint for den, siger vildtkonsulenten.

Men han vil gerne lige holde øje med den de næste dage, før han tør tro på, at spækhuggeren virkelig overlever opholdet i Limfjorden:

- Nu skal vi lige se de næste dage, om det er så godt, som vi håber og tror. Jeg vil gerne se den svømme rundt nogle dage, siger han.

