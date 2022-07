Vinder af 759 millioner havde lagt krøllet kupon i skuffen

Siden fredag har Danske Spil efterlyst vinderen af den største danske lotterigevinst nogensinde. Nu er det endelig lykkedes at finde ejermanden til gevinsten, der lyder på 759.318.630 kroner.

Vinderen har henvendt sig til spilleselskabet og fået bekræftet, at den er god nok.

Vedkommende - der ønsker at være anonym - havde egentlig krøllet kuponen sammen og lagt den i en skuffe uden at tjekke tallene.

Men da den søndag eftermiddag alligevel blev fundet frem, var der bonus.

- Jeg blev fuldstændig overrasket og rystede over hele kroppen. Men det føles fabelagtigt at være så heldig og at kunne sikre familien i mange generationer, siger vinderen, der købte sin kupon i supermarkedskæden Meny i Blåvand ved den jyske vestkyst, i en pressemeddelelse fra Danske Spil.

Indtil i fredags lød den største lotterigevinst herhjemme på 315 millioner kroner, som blev vundet af en heldig spiller fra Helsingør i 2015.

Sidste år kom en vinder fra Roskilde meget tæt på rekorden med en gevinst på næsten 311 millioner kroner.

Fredagens store gevinst er også den største, der nogensinde er vundet i Eurojackpots historie. Det fælleseuropæiske lotteri havde dansk premiere i 2012 og har siden udklækket 187 danske jackpotmillionærer.

De syv gyldne tal, der udløste den store gevinst, var i øvrigt 1, 11, 17, 19, 33 i følge med de såkaldte stjernetal 3 og 7.

/ritzau/