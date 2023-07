Vingegaard-feber: Tusindvis ventes til flere dages hyldest

I weekenden var mange danskeres opmærksomhed rettet mod en af verdens mest berømte gader. Champs-Élysées i Paris.

Danskerne hungrede efter rejser til Paris, for at se Jonas Vingegaard trille ind på den sidste etape som vinder af årets Tour de France. For anden gang i træk.

Rejsesøgemaskinen Momondo så en tredobling i flysøgninger fra Danmark til Paris i weekenden sammenlignet med ugen forinden.

Onsdag er opmærksomheden - sammen med Vingegaard - tilbage i Danmark.

Arrangørerne bag to dages fejring af den unge cykelrytter hele vejen fra København til Glyngøre forventer, at tusindvis af danskere vil møde op for at hylde Vingegaard.

- Det bliver svært at tælle. Men forventningerne er i hvert fald på niveau med sidste år, måske endda endnu flere, siger direktør i Danmarks Cykle Union, DCU, Martin Elleberg Petersen.

Sidste år blev DCU overrumplet af alle de mennesker, der ønskede at møde op for at hylde cykelrytteren fra Glyngøre.

Med den interesse, danskerne har vist i 2023, kan det tegne sig et billede af en endnu større opbakning.

- Vores fornemmelse er, at Vingegaard-feberen er vokset, siger direktøren.

Vingegaard lander onsdag i København klokken 11.15. Herefter kører han mod Rådhuspladsen, hvor rådhuspandekager og taler ved blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S) vil være på programmet.

Inden Vingegaard starter på pandekagerne, træder han ud på balkonen og bliver hyldet af de, der er mødt op på Rådhuspladsen. Sidste år var der gult af mennesker, og Københavns Politi forventer også i år en stor folkemængde.

Politiet vil ikke sætte tal på, men forventer "rigtig, rigtig mange mennesker".

Onsdagens fejring bliver rundet af i Tivoli, hvor Vingegaard med flere af de andre danske Tour-ryttere skal fejres.

- Vi forventer, at flere tusinde kommer for at hylde og deltage i fejringen af Jonas Vingegaard, skriver Tivolis havedirektør, Kasper Schumacher, i et svar.

Fejringen fortsætter torsdag i Glyngøre, hvor der forventes op mod 25.000 tusinde mennesker i den lille vestjyske by.

Det oplyste Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse torsdag.

