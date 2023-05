Vognmænd vil lave flere aktioner efter lastbilblokade

Vognmændene vil lave flere aktioner, efter at de i mandags blokerede flere veje landet over i protest mod en politisk aftale om en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler.

Det står klart efter et stormøde, der blev afholdt i Brenderup på Fyn lørdag formiddag, skriver Avisen Danmark.

Jakob Forman, som er vognmændenes talsmand, bekræftede tidligt lørdag eftermiddag ifølge mediet, at der er flere aktioner på vej.

- Der vil komme nogle aktioner, og der skal ske nogle både skriftlige og verbale udfald, udtalte han angiveligt.

Senere samme dag siger han dog til Ritzau, at der ikke er planlagt nye aktioner for nærværende.

- Jeg har sagt, at der skal ske en organiseringsgrad nu.

Et aktionsudvalg bestående af syv personer skal tage stilling til, hvordan de kommende aktioner skal udfolde sig, skriver Avisen Danmark.

Allerede søndag aften begyndte vognmænd at blokere veje. Aktionen fortsatte mandag og tirsdag.

Den nye vejafgift, som vognmændene ønsker afskaffet, er begrundet med klimakrisen.

Regeringen og partierne SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet ønsker at skubbe på en grøn omstilling af vejtransporten.

En afgift på cirka en krone og 30 øre per kørt kilometer indføres fra 2025.

Christian Vestergaard, pressemand for de aktionerende vognmænd på Sjælland, sagde i forrige uge, at vejafgiften vil resultere i prisstigninger, som vil gå ud over kunderne.

For Christian Vestergaards forretning vil der være tale om en prisstigning på omkring ti procent.

