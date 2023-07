Her mest populære navne til nyfødte

William og Ella var de mest populære navne til nyfødte drenge og piger i 2022.

Det viser tal fra Danmarks Statistik fredag. Listen viser de 50 mest brugte navne i 2022.

I 2022 fik 16 ud af 1000 nyfødte piger navnet Ella. Ud af 1000 nyfødte drenge fik 19 navnet William.

Ella er for første gang det mest populære navn, mens William er genganger fra tidligere år.

Året før - i 2021 - var der flest nyfødte piger, som blev kaldt Alma. Navnet ligger i 2022 nummer 3.

Imens er navnet Freja blevet det næstmest populære navn. I 2021 lå det nummer 6 på listen over de 50 mest brugte navne.

William var også i 2021 blandt de mest brugte navne til nyfødte drenge. Her lå navnet nummer 3, mens Oscar lå nummer 1.

Karl, der var det næstmest populære navn i 2021, er igen nummer 2.

Derudover er navnet Holger årets højdespringer ifølge Danmarks Statistik.

Navnet gik fra en placering som nummer 46 i 2021 til nummer 32 i 2022.

Blandt nyfødte piger har navnet Frida taget det største spring. Det er sket fra en placering som nummer 18 i 2021 til nummer 4 i 2022.

Modsat er navnet Sofie gået fra at have ligget nummer 39 i 2021 til at ligge nummer 51 i 2022.

Sofie er dermed røget helt ud af top 50.

/ritzau/