Danmark snydt for mål: Men er klar til EM med 48-1

FODBOLD: Danmarks kvindelandshold i fodbold var i forvejen klar til EM i 2022, og tirsdag blev det så en kendsgerning, at holdet vinder sin kvalifikationsgruppe foran Italien.

Det skete med 0-0 i Viborg mod netop Italien.

Dermed slutter Danmark gruppen med 28 point for 10 kampe og en målscore på 48-1. Italien har 22 point for 9 kampe, og først næste år står det klart, om holdet kommer til EM via en andenplads i gruppen.

Danmark var tættest på sejren, og stjernen Pernille Harder blev rent faktisk snydt for et mål, da tv viste, at hendes langskud i anden halvleg var over stregen, men dommerne mente noget andet.

Det danske hold var svækket af, at fire spillere - Nadia Nadim, Simone Boye, Katrine Veje og Josefine Hasbo - mandag og tirsdag blev testet positive for coronavirus.

Desuden var Signe Bruun og Mille Gejl som nære kontakter sat i karantæne, så landstræner Lars Søndergaard var tvunget til at skifte ud i sin forventede startopstilling.

Danmark sikrede sin plads ved EM i England i 2022 allerede for godt en måned siden ved at vinde udekampen mod Italien med 3-1, men iveren efter at vinde den tiende kamp ud af lige så mange mulige i kvalifikationen var stor.

Det danske hold dominerede fra start og havde også et par gode muligheder i første halvleg. Et godt gennembrud fra Fortuna Hjørrings Emma Snerle var tæt på at udløse et italiensk selvmål, men det blev afværget på selve målstregen.

Sanne Troelsgaard, der fejrede jubilæum med sin landskamp nummer 150, havde bolden i nettet, men der blev dømt offside, da en dansker generede den italienske keepers udsyn i en strafbar position.

Danmark var også i teten fra begyndelsen af anden halvleg, og venstrebacken Sofie Svava var tæt på, efter at hun løb slalom mellem et par italienere og afsluttede mod fjerneste side af målet, men igen blev der reddet på målstregen.

Efter ti minutter tog Pernille Harder sagen i egen hånd og driblede ned mod feltet. 20 meter udefra sendte hun bolden på undersiden af overliggeren, og tv-billeder viste, at bolden krydsede målstregen, men det så dommerne ikke, og de havde ikke VAR til at hjælpe sig.

20 minutter før tid fik Italien sin hidtil største chance i et kontraangreb, men målmand Lene Christensen reddede sit hold.

Kort før tid fik indskiftede Caroline Møller kampens måske største chance, men den italienske keeper reddede forsøget fra klos hold.

