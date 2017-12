AALBORG/KØBENHAVN: De rejsende i Terminal 3 i Københavns Lufthavn har nok bemærket, at der er noget stort på vej i første sals højde. Forberedelsen til byggeriet af en 100 meter lang gangbro er i fuld gang. Den nye genvej fra metroen direkte til sikkerhedskontrollen skal stå klar i juni næste år.

Der skal være bedre plads til alle de rejsende på gulvet i Københavns Lufthavns travle Terminal 3. Derfor bygges en 100 meter lang gangbro i første sals højde midt gennem terminalen, så man som rejsende kan gå direkte fra metroen til enten sikkerhedskontrollen og SAS fast track.

Broen er en afgørende del af den store ombygning og udvidelse af Terminal 3 - et projekt til samlet 250 millioner kroner. Der er lagt nyt gulv og bygget en ny udgang fra bagagen. Meget snart starter arbejdet med en tilbygning til passagerne på 1600 kvadratmeter - og dernæst en gangbro midt i Terminalen.

- I dag rejser cirka halvdelen af passagerne kun med håndbagage. Og da de fleste samtidig har tjekket ind hjemmefra vil vi gøre det nemt at komme direkte fra metroen via den kommende gangbro til sikkerhedskontrollen og SAS fast track - uden først at skulle ned på gulvet i den travle Terminal 3, forklarer driftsdirektør Kristian Durhuus.

Millioner af brugere

Også passagerer, der skal fra metroen til Terminal 2 og tjekke bagage ind der, kan bruge den nye bro som genvej.

Samlet forventes det, at flere millioner rejsende vil bruge den nye genvej, der skal stå klar i juni 2018. Det vil frigive en masse plads på det travle terminalgulv til de ankommende passagerer og til de passagerer, der skal tjekke bagage ind hos SAS og en række andre flyselskaber i Terminal 3.

Den kommende gangbro bliver 5 meter bred og 100 meter lang. Dermed bliver det Danmarks længste indendørs gangbro. Den skal bygges i tre etaper og bæres af de eksisterende søjler. Første etape, hvor byggevæggene vil skyde op, går i gang efter de store rejsedage i vinterferiens Uge 7.

Svær operation

Københavns Lufthavn har valgt Bladt Industries fra Aalborg som hoved-entreprenør på det komplekse byggeri.

- Den nye gangbro skal bygges midt i lufthavnens bankende hjerte, og det er derfor en svær operation at gennemføre. Men CPH har valgt os som leverandør bl.a. fordi vi kan tilbyde en proces, som giver det mindst mulige indgreb i terminalområdet, forklarer Kim Bringsjord, Divisionschef hos Bladt Industries.

Virksomhedens speciale er fremstillingen af store komplekse stålkonstruktioner. I Københavns Lufthavn bliver det bro-moduler på 6 til 15 meters længde, der skal listes ind i terminalen og monteres - uden at arbejdet forstyrrer de rejsende for meget.

- Ved at opdele byggeriet i etaper forsøger vi at forstyrrer passagererne så lidt som muligt. Men naturligvis bliver det umuligt at overse, at der bliver opsat store byggevægge, fortæller driftsdirektør Kristian Durhuus.

Han uddeler samtidig uforbeholden ros til passagerne, SAS og de øvrige flyselskaber i Terminal 3, DSB, Øresundsforbindelsen, Metroen samt butikkerne og serveringstederne på stedet.

- Vi har nu bygget og ombygget et års tid midt i et af lufthavnens mest travle områder. Det har krævet stor tålmodighed og venlighed af alle - ikke mindst passagerne. Og jeg må sige, at det trods alt er gået rigtig godt. Nu kan vi også snart se en ende på de store ombygninger, som alle får glæde af, siger Kristian Durhuus.