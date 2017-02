DANMARK: Holstebro, Køge og Herning. Det er tre af de danske byer, der er vokset mest eksplosivt over de seneste 90 år.

Og de er ikke de eneste med vokseværk. Tilsammen har de 29 største provinsbyer i Danmark fået 148 procent flere indbyggere siden 1926. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Momentum, der er Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev.

I samme periode er indbyggertallet i København kun steget med 90 procent. Den nye undersøgelse tegner dermed et billede af, at hovedstaden langt fra er det eneste attraktive sted at flytte til.

Det overrasker ikke Høgni Kalsø Hansen, lektor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

Han fortæller, at selv om folk er søgt mod byerne, har mange ikke ønsket at tage for langt væk.

- Vi kan se, at mange af provinsbyerne har oplevet vækst ved, at der er flyttet landbefolkning ind, siger han.

- Så befolkningen er blevet i de samme områder, men bor måske i byerne frem for i landdistrikterne.

Fakta Provinsbyer vokser Stadig flere mennesker bor i de største danske byer. Her er et overblik over, hvor befolkningen havde bosat sig i 1926 til forskel fra i 2016:

1926:

- 24 procent af befolkningen boede i hovedstadsområdet.

- 18 procent boede i de 29 største provinsbyer.

- 58 procent boede i de mindre provinsbyer og landområder.

----------

2016:

- 27 procent af befolkningen boede i hovedstadsområdet.

- 27 procent boede i de 29 største provinsbyer.

- 46 procent boede i de mindre provinsbyer og landområder.

Kilde: Momentum

/ritzau/

Han understreger dog, at det er svært at sammenligne København med de mindre byer.

I undersøgelsen forstås store provinsbyer som byer med mindst 20.000 indbyggere, som ligger uden for hovedstadsområdet.

Køge er blandt de byer, der har oplevet mest tilflytning. Her har man de sidste år arbejdet hårdt for at skabe job for at bevare tilstrømningen, fortæller borgmester Flemming Christensen (K).

- Vi har haft en langsigtet strategi med henblik på at tiltrække flere virksomheder og dermed nye arbejdspladser, siger han.

- Ved at udlægge større arealer, der kan tiltrække virksomheder inden for transport og logistisk, og ved at vi også får byggeriet af det nye universitetshospital, så får vi skabt op mod 10.000 nye arbejdspladser i de her år.

Høgni Kalsø Hansen er enig i, at det i høj grad er arbejdet, der får folk til at søge fra landområderne mod de store provinsbyer.

/ritzau/