Danmarks taber førsteplads på anti-korruptionsliste

Danmark opfattes ikke længere som verdens mindst korrupte land. I hvert fald ikke på Transparancy Internationals årlige liste for 2017.

Efter en årrække med en dansk føring på listen topper New Zealand i 2017. Landene rangeres efter en score, hvor Danmark er gået tilbage.

Listen er et udtryk for, hvor korrupte de forskellige landes myndigheder og politikere opfattes.

Rent teknisk skyldes det, at World Economic Forum har givet Danmark en lavere karakter end sidste år, samt at en ny dommer i samlingen dømmer Danmark hårdere end gennemsnittet.

Hvis man spørger Transparency Internationals danske kontor, der ikke har siddet med selve udarbejdelsen af listen, peger det på en række forhold:

- Nogle tydelige svagheder ligger i reglerne for partistøtte, siger formand for det danske kontor Natascha Felix.

- Man kan være en anonym donor til parti. Du kan være medlem af en erhvervsklub og dermed donere til et parti eller et medlem. Og du bliver aldrig synlig i partiregnskabet.

- Kritikken er, at man ikke kan få klarhed over, hvem der donerer hvor meget.

Derudover savner organisationen et register over lobbyister samt en forbedret offentlighedslov.

Natascha Felix peger på, at opfattelsen af et lands korruption ikke kun dannes af landets regler og juridiske instanser. Også opfattelsen af ledende politikeres integritet spiller ind.

Danmarks fald bemærkes også af Dansk Industri.

- Dansk erhvervsliv ved, at udenlandske virksomheder og investorer bider mærke i tallene i korruptionsindekset, siger chefkonsulent Christine Jøker Lohmann.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) glæder sig over andenpladsen og kalder det et "godt udgangspunkt" for en international konference i København om antikorruption til oktober.

- Vi skal have politiske drøftelser af, hvordan vi styrker kampen mod korruption, siger hun.

- Konkret vil vi se på, hvordan vi i fællesskab kan styrke realiseringen af FN’s verdensmål om at komme korruption til livs.

/ritzau/