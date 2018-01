Danmark tabte til Norge

HÅNDBOLD: Danmarks herrelandshold i håndbold løb lørdag eftermiddag ind i et nederlag i Golden League-stævnet i Frankrig, der fungerer som sidste optakt til EM i Kroatien.

To dage efter sejren på 37-21 over Egypten tabte Danmark med 25-27 til Norge. Efter en jævnbyrdig første halvleg var Norge bedst efter pausen.

Danmark stillede op uden Mikkel Hansen, der døjer med en knæskade, og det gav landstræner Nikolaj Jacobsen mulighed for at se andre an på venstre back-positionen.

Rasmus Lauge, Mads Mensah og Morten Olsen fik spilletid her, når de vekslede mellem denne plads og playmaker-positionen, men Mikkel Hansen var altså savnet.

Det blev en lige første halvleg, hvor Danmark havde sin bedste periode, da stillingen blev ændret fra 6-8 til 10-8.

Hans Lindberg sendte fire straffekast ind i første halvleg, hvor Danmark for det meste havde godt styr på defensiven og holdt Paris Saint-Germain-stjernen Sander Sagosen i kort snor.

Den tidligere Aalborg-spiller kunne dog ikke holdes nede, som kampen skred frem, og Sagosen var blandt andet mand for at hamre bolden i kassen, så Norge kunne holde pause med en føring på 12-11.

Efter pausen blev nordmændene endnu bedre. De stod stærkt i forsvaret og kunne på den konto score flere kontramål.

Det var også opskriften ved målet til 19-14, og så kaldte Nikolaj Jacobsen til timeout efter ni minutter.

Den hjalp. Danskerne spillede sig gevaldigt op, og særligt Niklas Landin i målet gjorde sit til, at Danmark ti minutter senere var i fuld kontakt ved 20-20.

Morten Olsen bragede udligningen ind, men Norge nåede at udnytte, at Landin var skiftet ud, så holdet scorede til 21-20 i et tomt mål. Kort efter førte Norge 23-20.

Denne gang var Danmark ikke i stand til at svare igen, og det blev til norsk sejr på to mål.

Søndag klokken 17 spiller Danmark sin sidste kamp i Golden League-stævnet mod værterne fra Frankrig.

EM-slutrunden begynder 13. januar for Danmarks vedkommende, hvor det gælder Ungarn.

/ritzau/