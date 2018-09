Danmarks udsendte soldater samt politi- og beredskabsfolk hyldet

THISTED: - Vi flager i dag for jer, og som nation takker vi jer for den indsats, I har ydet for vort land, når Folketinget har vedtaget en mission, og vi flager også for jeres pårørende.

Sådan lød det fra borgmester Ulla Vestergaard (S), da hun onsdag eftermiddag bød velkommen til arrangementet på Store Torv i Thisted i anledning af den officielle flagdag for Danmarks udsendte til internationale missioner, det være sig soldater samt politi- og beredskabsfolk. Det er fjerde gang, Thisted Kommune står som arrangør af fejringen af denne flagdag.

Medarrangører og deltagere i marchen fra Håndværkertorv til Store Torv med Hjemmeværnets Musikkorps fra Mors og faner - såvel dannebrogs- som FN- og NATO-faner - i spidsen var veteraner, helt tilbage fra Gaza- og Cypern-missionerne, men også nyere tids mange missioner, og dertil repræsentanter for soldaterforeninger, forsvarsbrødrene, De Blå Baretter, Marineforeningen, hær-, politi- og marinehjemmeværn, og Beredskabsstyrelsen Nordjylland og endelig Veteranforeningen Thy, Mors og Salling.

Dagens hovedtaler var major Helge Adam Møller, tidligere mangeårigt folketingsmedlem (K) og som soldat uddannet i Frømandskorpset, Jægerkorpset og U.S. Special Forces. Han understregede:

I Vestervig Kirke er der kl. 20 i aften, onsdag, festgudstjeneste i anledning af flagdagen for de udsendte, og efterfølgende var der kaffebord nede i veterancentret ved Aktivitetscenter Vestervig-Agger.