Danmarks unge løver klar til EM

FODBOLD: For fjerde gang i alt og for tredje gang i træk er det danske U21-landshold i fodbold klar til EM-slutrunden.

Det står klart, efter holdet fortsatte den gode stime på fæstningen Aalborg Stadion, hvor Danmark efterhånden er ubesejret i adskillige år siden nederlaget til Spanien i playoff til EM-slutrunden i 2012.

Med AaB'eren Oliver Abildgaard i startopstillingen og klubkammeraten Magnus Christensen på bænken og på banen i de sidste tre minutter - sidstnævnte efterudtaget efter skader til de tidligere AaB'ere Joakim Mæhle og Jannik Pohl - så var den danske sejr aldrig i fare, selvom man måtte vente en del tid på det forløsende føringsmål.

Danmark skulle vinde kampen, og så ville kvalifikationen være sikker, efter holdet i fredages spillede uafgjort mod klubbens toer, Polen, der samtidig tirsdag aften tog imod Georgien. Og sejren blev på 3-0 imod Færøerne.

Danmark havde bolden i det meste af første halvleg, men trods masser af spil omkring feltet blev det aldrig for alvor farligt. Oliver Abildgaard havde et godt oplæg til Jacob Bruun Larsen, der efter en forrygende tid i Dortmund netop har været på september måneds hold i den tyske Bundesliga, men denne gang fejlede hans vanlige skarphed, og han flugtede over mål.

Men i dommerens tillægstid slog han til. Et dansk hjørnespark var tæt på at gå i mål via et færøsk hoved, blev reddet på stregen, og på returen dukkede Jaocb bruun Larsen op og sparkede bolden sikkert, fladt i nettet.

Kort inde i anden halvleg blev det også 2-0. Dynamo Kiev-spilleren Mikkel Duelund lavede en skarp vending og trak ind foran midten af målet, og fra kanten af feltet sparkede han kuglen fladt ned i nærmeste hjørne.

Dermed var kampen lukket, og det var egentlig bare et spørgsmål om den danske sejrs størrelse. Genk-angriberen Marcus Ingvartsen havde flere store muligheder for at bryde sin præcist ni måneder lange måltørke, men han missede både et hovedstød fra nært hold, ligesom en afslutning blev rettet af og ramte opstanderen.

Danmark havde bolden i nettet yderligere en gang, men det flotte langskud fra Victor Nelsson blev annulleret for offside.

Men det blev 3-0 til Danmark ved den netop indskiftede AaB'er Magnus Christensen, der satte hovedet på et indlæg fra venstrekanten i dommerens tillægstid.

Efter kampen kunne de danske spillere bryde ud i stor jubel. Holdet er nu i puljen, når der trækkes lod til slutrunden, der afvikles mellem 16.30 og 30. juli 2019 i Italien og San Marino. Lodtrækningen foretages 23. november i Bologna, hvor de 12 kvalificerede mandskaber inddeles i tre puljer af fire hold.