Danphones nye ejere vil styrke salget

PANDRUP: Danphone A/S i Pandrup har fået nye ejere. Den ene af de to hidtidige ejere, 67-årige Jens Lucassen, har solgt sin halvpart, og ind er kommet to nye ejere: Claus Falk, administrerende partner i investeringsvirksomheden Appo, og Danphones salgschef Andy Reynolds. Den anden af de hidtidige ejere, adm. direktør Ove Jensen, fortsætter som ejer, nu dog kun med en andel på 40 procent.

Selv om Danphone blot har 17 medarbejdere, er virksomheden blandt verdens førende inden for to elektronikprodukter: kystradioer og udstyr til test af skibsradioer.

Efter et overskud på godt to millioner kroner i 2015 fik Danphone sidste år et underskud på 340.000 kroner. Samtidig faldt omsætningen fra 19 til 14 mio. kr. Nu satser de nye ejere på at skabe fornyet fremgang.

- Markedet for vores produkter er der. Både skibstrafikken og kravene til sikkerhed til søs vokser konstant. Det, vi nu skal, er at styrke vores salg globalt og være meget mere opsøgende i forhold til kunderne, forklarer Claus Falk, der i forbindelse med ejerskiftet indtræder som næstformand i Danphones bestyrelse. Formand er Claus Christensen.

Claus Falk forventer, at Danphones omsætning i år lander på 16 mio. kr., og at den i løbet af fem år vil være vokset til 25 mio. kr.