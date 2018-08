Danpo køber del af nordjysk kyllingeslagteri

NIBE: Den nordjyske kyllingeproducent Rokkedahl sælger 51 af ejerskabet i sit næsten nye kyllingeslagteri til Danpo-koncernen.

Rokkedahl indviede slagteriet i Kølby ved Nibe i foråret 2017 under selskabet Rokkedahl Food ApS. Der er tale om et moderne slagteri særligt bygget til at håndtere økologiske og fritgående kyllinger.

Rokkedahl-familien driver også Rokkedahl Landbrug A/S med en millionstor årlig kyllingeproduktion. Tidligere sendte Rokkedahl op mod 10 millioner kyllinger om året til andre slagterier, men nu slagter det nye anlæg i Kølby alle de økologiske og fritgående kyllinger. Der er tale om produkter, der sælges til højere piser i detailhandlen under varemærker som Rokkedahl Kylling, Himmerlands Kylling og Limfjordskylling.

Netop denne type kyllinger har Danpo også har øget fokus på.

Flere premiumkyllinger

- Vi ser et rigtigt godt match mellem Danpo og Rokkedahl. Vi har samme strategi og tanker omkring dyrevelfærd og premiumkyllinger. Vi vil gerne sælge flere af disse kyllinger til danskerne, og det tror vi, at vi bedre kan gøre sammen end hver for sig, siger Mark Hemmingsen, adm. direktør i Danpo.

Kyllingekoncernen håber meget på markedet for kyllinger, der er opdrættet under høje standarder for dyrevelfærd.

- Men vi må også erkende, at ingen af os endnu har fundet vejen til at udløse potentialet i dette marked. Ingen er lykkedes med det, for danskerne vil stadig ikke betale ret meget for kyllinger, siger Mark Hemmingsen.

Fremover skal alle økologiske og fritgående kyllinger fra både Danpo og Rokkedahl slagtes på anlægget i Kølby. Hvis det lykkedes med at øge salget af premiumkyllinger, er der udsigt øget beskæftigelse på slagteriet, oplyser Mark Hemmingsen.

Hård start

Ejerandelen i Rokkedahl Foods ApS giver adgang til et moderne slagteri, men selskabet lejer kun produktionsanlægget, som fortsat ejes af Rokkedahl-familiens holdingselskab.

Prisen for de 51 procents ejerskab er ikke oplyst, men Danpo har købt til en relativ billig pris mod at Danpo overtager sin andel af forpligtigelserne, hvilket udgør en væsentlig sum, siger Mark Hemmingsen.

Det nye slagteri har haft en hård start, og Rokkedahl Food ApS kom ud af 2017 med et underskud før skat på over 18 millioner kroner. Ifølge ledelsesberetningen var et underskud forventet, fordi det ny slagteri var under opstart, men årets tab viste sig meget større end forudset.

Selskabet Rokkedahl Landbrug A/S, der producerer kyllinger, havde ifølge 2017-regnskabet et overskud efter skat på godt fem mio. kr. Egenkapitalen var over 79 mio. kroner.

Danpo-koncernen er i dag ejet af Scandi Standard, en svensk kyllingekoncern med cirka 3000 ansatte i Norden og i Irland.