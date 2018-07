Dansen gik i Rebild

REBILD: Mens 400 løbere svedte om kap gennem Rebild Bakker i et otte timers stafetløb, så gik det anderledes sindigt for sig i et telt, som de passerede.

Her var der om eftermiddagen sat gang i det årlige spillemandstræf. Selv om det også godt kunne give sved på panden, så var der dog mere plads til smil og afslapning end ude i den bagende sol.

- Det gå vist som det plejer. Vi har ikke talt billetter op endnu, men vi bliver nok en 300 stykker som sidste år, kunne man få at vide ved indgangen.

Hele ni orkestre skiftedes til at levere musik til langt ud på aftenen. Og selv om få af deltagerne kunne matche løbernes kondital, så kom de også ud i en slags stafet.

Folkedanserne har nemlig ry for at kunne blive ved og ved, og der var også denne gang flere, der dansede sig til ømme søndagsben.