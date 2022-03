Danser med Drenge siger farvel til medlem efter Ukraine-ytringer

KØBENHAVN:Klaus Kjellerup er ikke længere en del af bandet Danser med Drenge.

Det skriver Ekstra Bladet.

Baggrunden er, at Klaus Kjellerup, der var kapelmester og bassist i bandet, har ytret sig kontroversielt om krigen i Ukraine.

På Twitter har han eksempelvis givet udtryk for, at det ikke er russere, der bomber i Ukraine, men at det er ukrainske nazi-terrorgrupper, der står bag.

Den slags ytringer ønsker de andre medlemmer af Danser med Drenge ikke at delagtiggøres i, og derfor stopper de samarbejdet med Klaus Kjellerup.

Det skriver Kasper Langkjær, bandets trommeslager, i et opslag på Facebook, der er adresseret til Klaus Kjellerup.

- I løbet af det sidste døgn er vi blevet opmærksom på dine mange voldsomme og frastødende ytringer omkring situationen i Ukraine.

- Vi er dybt chokeret og ønsker på ingen måde at være en del af dine synspunkter.

- Det er holdninger, som uimodsagt vil fremstå som Danser med Drenges, hvilket det absolut ikke er, og som vi er forpligtigede til at tage afstand fra.

- På baggrund af dette er det ikke muligt for os at gennemføre den kommende turné sammen med dig, og vi træder ligeledes ud af et fremtidigt samarbejde, skriver Kasper Langkjær.

I kølvandet på udmeldingen har B.T. talt med Klaus Kjellerup, som med egne ord er "grædefærdig" over situationen.

- Jeg lægger mig fladt ned. Det var utilgiveligt dumt, fordi jeg ikke kunne forudse, at dette ville ske. Det er jeg grædefærdig over. Jeg er især grædefærdig over, at jeg har gjort nogle kede af det i Ukraine, som jeg har stor medfølelse med.

- Jeg er pissesur på mig selv, og jeg sparker mig selv i røven for, at jeg ikke kunne forudse det, siger han til B.T.

Klaus Kjellerup ønsker ikke at komme nærmere ind på, hvor han har fået sine informationer fra.

Danser med Drenge var særligt populære i 90'erne. Bandet er blandt andet kendt for at stå bag nummeret "Hvor længe vil du ydmyge dig?".

Klaus Kjellerup er også tidligere medlem af bandet Tøsedrengene. Det band var særligt populært i 80'erne og stod bag numre som "Indianer" og "Så gik der tid med det".

Krigen i Ukraine begyndte 24. februar, hvor Rusland invaderede nabolandet. Siden har russiske styrker bombet bygninger i Ukraine med døde og sårede til følge.

/ritzau/