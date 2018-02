Dansk afdeling af Verdensnaturfonden var Henriks initiativ

Prins Henrik bekymrede sig om miljø og natur. Det gjorde han så meget, at han den 15. maj 1972 satte 35 indflydelsesrige personer stævne på Fredensborg Slot til et konstituerende møde om WWF Verdensnaturfonden.

Det resulterede i oprettelsen af den danske afdeling af WWF.

Prins Henrik var præsident for den danske afdeling af WWF, og det bragte ham på en del rejser i embeds medfør.

En af hans rejsepartnere var tidligere generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden Gitte Seeberg.

Hun mener, at prins Henrik var vigtig for at udbrede organisationens budskab.

- Han havde en fantastisk evne til at skabe relationer. Det betød blandt andet, at folk rigtig gerne ville lytte til ham, siger Gitte Seeberg.

- Det var vigtigt i Verdensnaturfonden, fordi han kunne sætte vigtige ting på dagsordenen i lande, hvor vi havde svært at klare det selv. Han var god til at sætte ting i perspektiv, og på den måde var han rigtig hjælpsom.

Gitte Seeberg var generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden i otte år. Hun skyder på, at hun var afsted på seks-syv længere rejser med prins Henrik.

Hun peger også på prinsens humoristiske sans som en vigtig del af arbejdet i organisationen.

- Han var rigtig god til at socialisere og bruge humoren som afvæbnende våben, hvis gemytterne gik højt, siger Gitte Seeberg.

- Han har ved en del lejligheder hjulpet med at fundraise. Han har blandt andet optrådt i et pandakostume til et arrangement - til stor morskab for forsamlingen. Han ikke for fin til noget.

Han var heller ikke for fin til at hoppe i køkkenet, hvis maden, der blev serveret, ikke var god nok, fortæller Gitte Seeberg:

- Engang var vi på et hotel, hvor han ikke syntes, at maden var god nok. I stedet for at beklage sig over maden, så gik han i køkkenet for at lære kokkene at lave omeletter.

/ritzau/