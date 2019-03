Badmintonprofil dømt for brud på matchfixing-regler

KØBENHAVN: Den tidligere danske topspiller Joachim Persson er blevet idømt en karantæne på 18 måneder for brud på matchfixing-reglerne.

Det Internationale Badmintonforbund (BWF) har fundet den 35-årige dansker skyldig i fire brud på reglerne.

Forseelserne består i, at Persson i to tilfælde ikke har indrapporteret henvendelser gående på at fixe kampe, samt at han ikke har været samarbejdsvillig i forhold til at udlevere sine bankudskrifter til forbundet.

Forbundet slår i sin afgørelse fast, at der ikke er beviser for, at en eller flere kampe reelt er blevet manipuleret.

Persson skulle i en periode fra 2014 til 2017 have modtaget to henvendelser om mulig matchfixing. Joachim Persson har forklaret forbundet, at han afviste forespørgslerne.

Persson indrapporterede ikke matchfixing-henvendelserne, hvilket man ifølge reglerne skal.

Persson har til BWF forklaret, at han ikke ønskede at "stikke" en spiller, samt at han i det ene tilfælde opfattede henvendelsen som "en løs idé fra en ung og uerfaren atlet".

Persson har givet BWF adgang til udskrifter af sine væddemål, men han har ikke ønsket at give forbundet adgang til sine bankudskrifter, hvilket anses som manglende samarbejdsvilje.

Den tidligere topspiller har dog forklaret, at han begyndte at vædde på badmintonkampe omkring 2003 og 2004, men stoppede igen for tre år siden omkring Swiss Open i 2016.

BWF blev i 2016 gjort bekendt med, at Joachim Persson spillede på badmintonkampe.

Ud over danskeren er tre vidner blevet afhørt i sagen. Den ene forklarede, at han havde kendt Persson i mange år og vidste, at han havde gang i mange væddemål på badmintonkampe.

Over for et andet vidne havde Persson forklaret, at han anså sig selv for at være en "væddemålsekspert".

Persson, der på sit højeste var nummer seks på verdensranglisten, er ikke længere aktiv, men ifølge TV2 Sport var danskeren i januar træner for et indisk hold.

Ud over karantæne skal Persson betale 50 procent af sagsomkostninger, hvilket beløber sig til 4500 dollar - eller lige i underkanten af 30.000 danske kroner.

