Badmintonstjerne er gravid: Kamilla Rytter Juhl stopper karrieren

BADMINTON: Den 34-årige badmintonstjerne Kamilla Rytter Juhl stopper karrieren, da hun er gravid. Det oplyser Badminton Danmark i en pressemeddelelse.

Hun har blandt andet vundet VM-guld, OL-sølv og All England i sin karriere.

Privat danner hun par med kollegaen Christinna Pedersen, som også var hendes doublemakker.

- Det er noget, som Christinna og jeg har forsøgt på i et stykke tid, så vi er ovenud lykkelige over, at det er lykkedes mig at blive gravid, og vi glæder os helt vildt til at blive en lille familie, siger Kamilla Rytter Juhl i pressemeddelelsen.

- Selv om det har været en svær beslutning at tage, at jeg skulle stoppe min badmintonkarriere, så kan jeg også mærke, at det føles som det rigtige valg, siger Kamilla Rytter Juhl.

Så sent som i sidste uge var Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen med i Indonesia Open i Jakarta. Her blev det dog kun til én kamp for duoen.

Tidligere i år vandt Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen All England.

I 2016 var parret tæt på OL-guld i Rio. Duoen tabte et drama af en finale mod et japansk par, som vandt tredje og sidste sæt med 21-19.

