Dansk bildesigner udfordrer Tesla

LAS VEGAS: Den danske bildesigner Henrik Fisker er snart klar med en elektrisk sportsvogn, som skal tage kampen op med Tesla.

Bilen Fisker EMotion præsenteres i denne uge på verdens største messe for forbrugerteknologi, CES, der afholdes i Las Vegas.

- Bilen vil sætte en helt ny standard i klassen luksus-sedan, siger Henrik Fisker til det franske nyhedsbureau AFP.

Den danske bildesigner er selv er til stede hver dag under messen.

Fisker EMotion, der med sine tophængte døre ligner en udpræget sportsvogn, kan ifølge Fisker køre godt 650 kilometer på en enkelt opladning. Det er noget længere end Teslas succesfulde Model S.

Fisker EMotion er ligesom Tesla tænkt til at være delvist selvkørende. Det vil sige, at man i et vist omfang kan lade bilen selv overtage kørslen.

Samtidigt satser Henrik Fisker på, at forbedret batteriteknologi i løbet af en årrække vil forlænge rækkevidden kraftigt.

Fisker EMotion kommer til at koste 129.000 dollar svarende til godt 800.000 danske kroner. I Danmark vil den på grund af afgiften blive væsentligt dyrere. Bilen ventes at være klar til salg i løbet af to år.

Samtidigt med Fisker EMotion arbejder den danske bildesigner på en noget billigere elbil, som skal appellere til det mere brede segment.

Fisker EMotion vil under alle omstændigheder komme ind i et svært marked med mange konkurrenter.

Mange af de etablerede bilmærker er i gang med at omlægge produktionen helt eller delvist til elbiler og flere helt nye mærker er på vej.

På CES-messen har kinesiske Byton således præsenteret en ny elbil, der er i en noget anden ende af prisskalaen sammenlignet med Henrik Fiskers. Den kinesiske elbil kommer således til at koste godt 280.000 kroner før afgifter.

Fiskers nye livtag med elbiler kommer, efter at hans tidligere projekt Fisker Automotive i 2013 kollapsede på grund af problemer med batterileverandøren. Forinden nåede selskabet at sælge et par tusinde eksemplarer af hybridbilen Karma.

Henrik Fisker har tidligere været designer for kendte mærker som BMW og Aston Martin.

