Dansk brandekspert: Svenskerne tager usædvanlig teknik i brug

Det er ret usædvanligt, at det svenske forsvar onsdag har valgt at forsøge at kvæle en naturbrand med rigtige bomber og ikke bare vandbomber.

Det forklarer den danske brandekspert Ib Bertelsen, der er direktør for kunder og relationer i Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.

De svenske myndigheder greb til det usædvanlige våben mod flammerne for at forhindre branden i at brede sig på et militært øvelsesanlæg, hvor der blandt andet er store ammunitionsdepoter.

- Det er en teknik, der først og fremmest er kendt i forbindelse med slukning af brande i oliebrønde og boreplatforme, siger Ib Bertelsen.

- Man laver en kæmpeeksplosion, der trækker al ilt væk fra branden, som så går ud, fortæller han.

Metoden blev blandt andet brugt under den første Golfkrig i 1990-91. Iraks daværende præsident, Saddam Hussein, gav dengang ordre til, at der skulle sættes ild til Kuwaits oliekilder, inden de irakiske soldater trak sig ud.

- Dengang tilkaldte man amerikanske eksperter som Red Adair, der brugte den teknik til at slukke oliebrandene, fortæller Ib Bertelsen.

Metoden er dog ikke almindelig ved bekæmpelse af naturbrande.

- Det er meget usædvanligt. Jeg er i litteraturen ikke stødt på, at man har brugt den teknik ved naturbrande, siger Ib Bertelsen.

Han forklarer, at det ved naturbrande er mere almindeligt at bruge såkaldt modild.

Modild går ud på, at man starter andre brande omkring den oprindelige brand. På den måde får man ilden til at gå ud eller til at søge et bestemt sted hen.

Også denne metode har svenskerne brugt i kampen mod de mange brande.

