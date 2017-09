Dansk cykelhold mangler millioner og trues af lukning

CYKELSPORT: Det danske cykelhold Giant-Castelli er akut truet af lukning.

Det fortæller Kontinental-holdets team manager, Brian Vinjebo.

- Vi har deadline på mandag, der skal vi have fundet pengene, ellers så bliver vi nødt til at fritstille rytterne, så de har mulighed for at finde nyt job et andet sted.

- Det er en barsk situation. Vi mangler tre millioner kroner, siger han til Ekstra Bladets hjemmeside.

Giant-Castelli-rytteren Mikkel Bjerg blev tirsdag U23-verdensmester i enkeltstart ved VM på landevej, der afvikles i Bergen.

Andre Giant-Castelli-ryttere har også haft succes i år.

Casper Pedersen - der stopper på holdet efter sæsonen - blev i sommer europamester for U23-ryttere, og tidligere i september vandt han en etape i etapeløbet PostNord Danmark Rundt.

/ritzau/