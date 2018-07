Dansk dansestjerne styrer finaleshow ved fodbold-VM

Den seneste tid har været usædvanlig tætpakket med arbejde for danser og koreograf Sonny Fredie-Pedersen.

Han har - stort set - arbejdet i døgndrift, for at afslutningsceremonien, der søndag sætter punktum for en hel måneds VM i Rusland, kan blive en succes.

Den amerikanske skuespiller og sanger Will Smith er blandt de flere end 200 mennesker, som Sonny Fredie-Pedersen holder styr på og har instrueret.

- Det er en fuldstændig vild oplevelse. Min rolle er at koreografere - specielt for hovedindslagene, som blandt andet er Will Smith, der optræder med VM-titelmelodien sammen med artisterne Nicky Jam og Era Istrefi.

- Det er et kæmpe, kæmpe ansvar. Det er svært at se det udefra, når man er i det. Men når jeg ser tilbage på det om en uge, vil jeg tænke: Wow! Hvor det bare vildt, siger Sonny Fredie-Pedersen.

- Jeg håber at jeg kan gøre Danmark lidt stolt derhjemme.

Sonny Fredie-Pedersen er hyret af Fifa og Sony Music til at lave koreografien og holde overblikket ved finaleshowet.

Lørdag blev de sidste prøver afviklet og de sidste dansetrin finpudset.

- Det er gået fornøjeligt. Jeg er meget spændt og nervøs. Det er et af de absolut største tv-events i verden. Så det kribler, men det er blevet rigtig godt, siger koreografen.

Processen har været hård, fortæller han. Han har været i Moskva i ni dage op til finaleshowet og har højst sovet fire timer hver nat.

- Det er et stort internationalt samarbejde. Der er folk fra hele verden, der snakker forskellige sprog, og der er alle mulige forskellige afdelinger. Jeg står i midten af det hele og skal prøve at få folk til at gå i samme retning.

- At blive smidt ind i det og at skulle stå for at få det til at fungere er et kæmpe ansvar, siger Sonny Fredie-Pedersen.

Sonny Fredie-Pedersen er 31 år og bor til daglig i Los Angeles i USA. Her driver han blandt andet et danseakademi, som også har en afdeling i København.

Han blev offentligt kendt allerede som 11-årig i dokumentaren "Ingen slinger i valsen" på DR1. Han er fra en dansefamilie, og både han og hans søster, Gigi, har vundet flere danske og nordiske mesterskaber i sportsdans.

Afslutningsceremonien finder sted søndag eftermiddag klokken 16 på Luzhniki Stadium i Moskva - en time inden finalekampen mellem Frankrig og Kroatien.

/ritzau/