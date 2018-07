Dansk dykker modtaget som helt: Vil tilbage til grotten

44-årige Ivan Karadzic blev modtaget som en helt, da han vendte tilbage til øen Koh Tao, hvor han bor og driver et dykkerfirma. Sammen med danske Claus Rasmussen var han med til at sikre, at 12 drenge og deres fodboldtræner kom ud fra den oversvømmede Tham Luang-grotte med livet i behold. Foto: Staff/arkiv/Reuters