LOS ANGELES: "Under sandet", som er instrueret af Martin Zandvliet, er nomineret i kategorien bedste ikke-engelsksprogede film, mens "Silent Nights" skal kæmpe om at vinde en statuette for bedste kortfilm.

Kortfilmen er instrueret af den 28-årige filminstruktør Aske Bang, der også har medvirket som skuespiller i blandt andet "Borgen" og "Lærkevej".

I kortfilmskategorien var der oprindeligt 137 film, hvoraf fem altså er blevet nomineret - herunder danske "Silent Nights".

I september blev "Under sandet" udpeget som Danmarks bud i kategorien bedste ikke-engelsksprogede film, hvor der i alt blev indstillet 85 udenlandske film.

Ud over de to film bliver Danmark også repræsenteret af den 58-årige dansk-amerikanske skuespiller Viggo Mortensen, som er nomineret i kategorien bedste mandlige hovedrolle for filmen "Captain Fantastic".

I filmen spiller han en familiefar, der bor dybt inde i skoven med sine seks børn. Isoleret fra resten af samfundet underviser han sine børn i at tænke selvstændigt og være kritiske over for blandt andet kapitalismen.

Der er fem nominerede i hver kategori.

/ritzau/