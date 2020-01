Dansk eksport til USA står til milliardlussing i straftold

KØBENHAVN:Dansk eksport af blandt andet svinekød og småkager til USA står i januar til at blive ramt af yderligere straftold fra amerikansk side.

Samlet vil den danske eksport blive ramt af straftold på 1,4 milliarder kroner, vurderer Dansk Industri. Det lægger sig oveni den straftold på 400 millioner kroner, som dansk eksport har været ramt af siden midten af oktober.

Ud af de 1,4 milliarder kroner står den danske eksport af svinekød ud til at blive hårdest ramt med straftold på 861 millioner kroner. Dernæst følger småkager med en straftold på 293 millioner kroner.

Den øgede straftold vækker naturligvis ikke begejstring hos Landbrug & Fødevarer, der kan oplyse, at Danmark årligt eksporterer fødevarer for cirka tre milliarder kroner til USA.

- Det er bittert, at den her særstraf skal ødelægge det store potentiale, som der ligger for danske virksomheder.

- For de produkter og virksomheder, der bliver ramt, kan det skade markedsmulighederne fremover, siger områdedirektør i Landbrug & Fødevarer Jan Laustsen.

Straftolden bliver pålagt, efter at Verdenshandelsorganisationen, WTO, har givet USA medhold i, at Tyskland, England, Frankrig og Spanien har givet ulovlig statsstøtte til flyproducenten Airbus' fabrikker.

Det har USA været sure over, fordi det har givet konkurrencemæssige fordele over for den amerikanske konkurrent Boeing.

Sagen rammer Danmark, fordi der er fælles handelspolitik i EU.

Det vil sige, at selv om Danmark ikke direkte har noget med sagen at gøre, så bliver danske virksomheder også ramt.

For de danske virksomheder, som Dansk Industri repræsenterer en del af, kan det blive en dyrt, når deres varer pludselig bliver pålagt en straftold på 25 procent.

- En 25 procents prisforhøjelse vil formentlig gøre, at forbrugerne på det konkurrencedygtige amerikanske marked vil begynde at kigge sig om efter andre varer fra andre lande, siger seniorchefkonsulent i Dansk Industri Peter Bay Kirkegaard.

Dansk Industri arbejder på at få amerikanerne til at fjerne danske varer fra listen over produkter, der skal pålægges straftold.

Peter Bay Kirkegaard er dog ikke optimistisk, i forhold til at det lykkes.

- Det ser desværre meget svært ud, fordi det her er anden gang, at amerikanerne fremlægger en liste over varer, som de vil ramme med straftold. I første omgang gik en bred vifte af danske varer ram forbi.

- Men den her gang har amerikanerne skruet lidt op for smerten. Derfor er der nok udsigt til, at alle de her varer vil blive ramt i et eller andet omfang, siger han.

Dansk Industri har af USA's handelsministerium fået indtil 13. januar til at komme med indsigelser.

/ritzau/