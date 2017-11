Dansk Energi: EU-udspil vil gøre op med forbrændingsmotorer

EUROPA: Det får stor betydning for kommende biler på vejene, hvis EU-Kommissionens forslag om krav til bilers fremtidige CO2-udledning vedtages.

Det vurderer Lars Aagaard, der er administrerende direktør i brancheorganisationen Dansk Energi.

Han peger på, at bliver forslaget vedtaget, vil det groft sagt medføre et farvel til den klassiske forbrændingsmotor.

- Det vil kræve, at bilproducenterne sælger mange flere biler, som er meget mere CO2-venlige, siger han.

- Man kan blive ved med at sælge den almindelige forbrændingsmotor. Men hver gang skal man sælge flere af de andre biler for at komme ned på gennemsnittet, siger han.

For nye biler, der bliver solgt i EU i 2030, bør den gennemsnitlige CO2-udledningen være 30 procent lavere end det mål, man har sat for 2021, lyder det i kommissionens forslag

Målet for 2021 er, at alle biler kun forurener med 95 gram CO2 for hver kørte kilometer.

Hvis forslaget går igennem, vil det betyde, at antallet af hybrid og elbiler på vejene vil vokse, og prisen på dem vil falde, forudser direktøren.

- Derfor tror jeg, at det her fundamentalt set er starten på dødsdansen for traditionelle benzin- og dieselbiler, siger han.

Forslaget skal nu diskuteres og forhandles i Europa-Parlamentet og medlemslandene i EU.

