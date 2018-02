Dansk Eurovision-bud er et modigt valg

Vikingesejl, dystre miner og høj bølgegang på scenen ligger langt fra de glade popmelodier, som danskerne de seneste år har sendt af sted til det internationale melodigrandprix.

Det er noget helt nyt, som vi i år skal prøve at vinde Eurovision med, når sangeren Jonas Flodager Rasmussen i maj skal optræde med nummeret "Higher Ground", der er inspireret af sagnet om vikingen Magnus Erlendsson.

Det glæder DR's melodigrandprixekspert og kommentator, Ole Tøpholm.

Han mener, at Danmark træffer det modige - men rigtige valg - ved at satse på et anderledes nummer. Det er før gået godt for andre lande.

- Nu prøver vi noget, hvor vi ikke er helt ude i vildskaben, men vi er derhenne af. Det er ikke Lordi (finsk rockgruppe, der vandt Eurovision i 2006, red.), men det er en "Lordi light". Det er spændende. Efter nogle hårde år for Danmark sukker vi efter at prøve noget nyt, siger Ole Tøpholm.

Frem mod Eurovision skal der kigges på, om noget skal strammes op eller laves om, fortæller Ole Tøpholm. Han mener, at man med fordel kan gøre mere ud af temaet i det kommende show.

- Man skal kunne mærke denne her vikingefortælling endnu mere, og den skal komme endnu tydeligere til udtryk i showet, siger han.

Han er bevidst om, at det kan falde ud til begge sider at satse på noget, som ikke alle Eurovision-lande vil kunne forstå.

- Når vi her i Danmark ser Eurovision, og der kommer noget meget lokalt fra Aserbajdsjan eller Georgien, kan vi godt sidde og ryste på hovedet. På samme måde kan der sidde nogle i fjerne egne, som ikke vil forstå, hvad der foregår, siger han.

Eurovision foregår i år i Lissabon i Portugal, og finalen sendes den 12. maj. Sidste år måtte danske Anja Nissen nøjes med en 20.-plads i finalen med nummeret "Where I Am".

Danmark har tre gange vundet Eurovision. Senest i 2013 hvor Emmelie de Forest sang "Only Teardrops".

