USA: Inden søndagens Oscar-show tager den danske filminstruktør Martin Zandvliet afstand fra det, som han kalder en "stemning af fanatisme og nationalisme" i USA og andre steder.

Det sker i en fælles erklæring med de instruktører, der ligesom Zandvliet er nomineret til en Oscar for bedste ikke-engelsksprogede film.

Erklæringen blev læst op fredag som en del af en demonstration i Beverly Hills i Los Angeles til støtte for ytringsfrihed og sammenhold.

Instruktørerne af de fem nominerede film er blevet enige om, at uanset hvem der får tildelt den eftertragtede statuette, bør den dedikeres til kampen for retten til fri tale og sammenhold.

- Vi vil gerne udtrykke vores enstemmige og eftertrykkelige misbilligelse af den stemning af fanatisme og nationalisme, vi ser i USA og i så mange andre lande. I dele af befolkningen og - som det mest beklagelige - blandt ledende politikere, hedder det i erklæringen.

Omkring 500 kendte og mindre kendte personer fra Hollywood deltog i fredagens markering, der kommer, få uger efter den amerikanske præsident, Donald Trump, udstedte et kontroversielt indrejseforbud for borgere fra syv lande i Mellemøsten og Afrika.

Skuespilleren Jodie Foster opfordrede de fremmødte til aktivt at gøre noget for at forsvare borgerrettigheder og demokrati.

En føderal dommer satte efter få dage Trumps dekret ud af kraft, men det har ikke fået den iranske filminstruktør Asghar Farhadi til at ændre sin beslutning om at boykotte dette års Oscar-show.

Iran står sammen med Yemen, Libyen, Irak, Somalia, Sudan og Syrien på Trumps sorte indrejseliste.

Asghar Farhadi gav via video sit besyv med fra Teheran ved at fordømme politikere, der "forsøger at fremme had" og "skaber splittelse mellem kulturer, traditioner og nationaliteter".

Farhadi er nomineret for "The Salesman" og Zandvliet for "Under Sandet".

De andre nominerede og medunderskrivere er Hannes Holm (Sveriges "En mand der hedder Ove"), Martin Butler/Bentley Dean (Australiens "Tanna") samt Maren Ade (Tysklands "Min far er Toni Erdmann").

/ritzau/Reuters