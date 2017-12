Dansk Fjernvarme: Effektivitet kræver større friheder

Der er stor forskel på, hvor dyrt det er at varme et hus op, afhængigt af hvilken fjernvarmeleverandør man har.

Prisen for en standardbolig kan variere med op til 20.000 kroner om året, viser Energitilsynets fjernvarmestatistik for 2017.

Men det er ikke et særlig stort spænd, mener Rune Moesgaard, politisk chef hos brancheorganisationen Dansk Fjernvarme.

Han påpeger, at prisen svinger "langt mindre" end tidligere, hvis man sammenligner med tilsvarende statistik fra et år siden.

- Det spænd dækker over, at selskaberne er meget forskellige i størrelse, udbredelse, og hvad de har af muligheder ikke mindst, og hvilke vilkår de er underlagt.

- Og i det lys synes jeg faktisk ikke, at det spænd er særlig stort, siger den politiske chef.

Energitilsynet konkluderer også i analysen, at der er flere faktorer, som spiller ind, når prisen for levering af varme skal fastsættes.

Det gælder blandt andet fjernvarmeværkernes effektivitet, lyder det.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) vil sætte gang i en effektivisering. Ministeren har pålagt fjernvarmeværkerne at spare 2,3 milliarder kroner inden 2025.

Men hvis værkerne skal være mere effektive, kræver det flere friheder, mener Rune Moesgaard.

- Alle kan altid blive mere effektive. Det kan fjernvarmen også, og det skal vi også. Det mener vi også, at vi arbejder på hver dag.

- Men det er klart, at hvis du skal blive mere effektiv, så skal du have nogle flere frihedsgrader og nogle muligheder for at tilrettelægge det, som du vil, siger den politiske chef.

Helt konkret ser han gerne, at der bliver indført frit brændselsvalg, samt at kraftvarmebindingen bliver ophævet. Den betyder, at mange selskaber i dag er forpligtet til både at producere varme og el.

- Det er i vores optik de to vigtigste virkemidler. Det vil virkelig batte noget for, at de her selskaber kan blive mere effektive. Og i sidste ende give forbrugerne det, som de skal have: Lavere priser, siger Rune Moesgaard.

Over 1,7 millioner, svarende til 64,4 procent af husstandene i Danmark, er opvarmet med fjernvarme.

/ritzau/