Så har vi balladen: Dansk spiller testet positiv før VM-premieren

HÅNDBOLD:Håndboldlandsholdets Emil Jakobsen er blevet testet positiv for coronavirus ved VM i Egypten.

Det oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) i en pressemeddelelse.

Ifølge forbundet har fløjspilleren tidligere været smittet. Han er nu blevet placeret i isolation og kan derfor ikke være med i fredagens åbningskamp mod Bahrain.

- Vi er selvfølgelig meget kede af det på Emils vegne. Vi har været godt forberedte på denne situation, og vi følger vores egen og IHF’s velbeskrevne og restriktive coronaprotokoller, der betyder, at vi nu blandt andet testes igen i dag (fredag, red.) og i morgen, siger sportschef Morten Henriksen.

Også Morten Olsen, der er værelseskammerat med Emil Jakobsen, er blevet isoleret. Han har dog mulighed for at komme i kamp fredag, hvis han bliver testet negativ i en ny test.

22-årige Emil Jakobsen er et af mange nye ansigter i den danske trup og stod foran sin slutrundedebut. Han står noteret for 6 kampe og 18 mål for landsholdet.

GOG-spilleren er den ene af to venstrefløje, der er udtaget til den danske trup.

Den anden er Magnus Landin, som for nylig var smittet med coronavirus og derfor sad over, da THW Kiel i slutningen af december var med i finalestævnet Final 4 i Champions League.

Coronapandemien har været det altoverskyggende tema ved VM i Egypten indtil videre.

Forud for turneringen trak USA og Tjekkiet sig på grund af coronaudbrud, og torsdag meddelte Det Internationale Håndboldforbund (IHF), at Kap Verde, Brasilien og Slovenien var mødt op til mesterskabet med positive coronatilfælde i truppen.

Den danske delegation har kritiseret arrangørernes håndtering af situationen. Blandt andet har danskerne klaget over manglende coronatest og kaos i morgenbuffeten på holdets hotel.

Danmark møder Bahrain fredag klokken 20.30. De øvrige modstandere i den indledende gruppe er Argentina og DR Congo.

