AALBORG: Et dansk Challenger-fly opdagede fredag en smuglerbåd med tre ton hash på vej over Middelhavet til Europa.

Det oplyser Værnsfælles Forsvarskommando.

Flyet er på opgave for EU’s grænseagentur Frontex. Det har til opgave at overvåge Middelhavet for både med migranter og flygtninge, der forsøger at komme til Europa.

Men det holder også øje med smugleraktiviteter, og faktisk er det knap en uge siden, at det selvsamme fly opdagede en gummibåd på vej til Italien med et halvt ton hash.

Derfor kunne piloten også med det samme se, at det var værd at holde øje med den hvide motorbåd, der lå stille i havet.

- Da vi undersøgte det nærmere, viste det sig, at den havde masser af pakker på dækket. Vi kaldte den ind til vores hovedkvarter. Men i det samme satte de i gang, og så fulgte vi efter, fortæller piloten Michael til Ritzau.

- Vi fulgte den i mange timer, mens den sejlede mod øst og nordøst. Vi fulgte den hele vejen til den albanske kyst, hvor de så vælger at ramme båden ind mod klipperne og springe for livet, fortæller han videre.

Herefter tog de lokale myndigheder båden.

/ritzau/