Dansk Flygtningehjælp kåret til verdens tredjebedste ngo

Den danske hjælpeorganisation Dansk Flygtningehjælp kan nu bryste sig af at være kommet i top tre over verdens bedste ngo'er. Organisationen er rykket en plads frem i forhold til sidste år.

Det er NGO Advisor, som årligt kårer verdens 500 bedste ngo'er, der står bag kåringen. NGO Advisor har hovedsæde i Geneve. Kåringen gælder kun ikkestatslige organisationer.

- Det er en tredjeplads, som vi er ualmindeligt stolte af og glade for. Jeg ser det som en anerkendelse af kvalitet og effektivitet i vores indsats, siger Dansk Flygtningehjælps generalsekretær, Christian Friis Bach.

Det er femte år i træk, at Dansk Flygtningehjælp er i top 5. Foran på årets liste er Læger uden Grænser på andenpladsen og mikrolånsorganisationen BRAC på førstepladsen.

NGO Advisors tre primære bedømmelseskriterier er indvirkning, innovation og bæredygtighed, hvilket for andet år i træk har givet BRAC førstepladsen.

- Det er selvsagt vanskeligt at rangordne ngo'er, og der er mange, der gør et fantastisk arbejde ude i felten.

- Vores gentagne placeringer i toppen er nok et udtryk for, at vi kontinuerligt og systematisk har fokus på faktorer som åbenhed, ansvarlighed og deltagelse af både flygtninge og lokalsamfund, siger Christian Friis Bach.

I bedømmelsen af Dansk Flygtningehjælp skriver NGO Advisor blandt andet, at Dansk Flygtningehjælp "er blevet en af verdens bedste, når det gælder gennemsigtighed og troværdighed".

Det er da også på disse parametre, at hjælpeorganisationen har fået flest point inden for de forskellige bedømmelseskriterier. Den har også scoret højt på parametre som bæredygtighed og uafhængighed.

Dansk Flygtningehjælp er Danmarks største internationale humanitære organisation. Den blev stiftet i Danmark i 1956 og er i dag en international organisation med flere end 7000 medarbejdere og over 8000 frivillige.

/ritzau/