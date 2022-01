Dansk Folkeparti lever - endnu

NORDJYLLAND:Efter flere ugers hård valgkamp om formandsposten i Dansk Folkeparti, blev det søndag afgjort, at Morten Messerschmidt er partiets nye formand. Det ekstraordinære årsmøde, som den nu tidligere formand Kristian Thulesen Dahl havde indkaldt til, blev afholdt i Herning Kongrescenter. Her afgjorde 828 delegerede formandsvalget. Klokken 15:26 blev det bekendtgjort, at forhåndsfavoritten Messerschmidt tog en overbevisende sejr med 499 stemmer. Det meste af salen rejste sig og klappede, flere hujede højlydt, mens en del borde og stolerækker blev siddende. Der var også nogle, der hurtigt søgte mod udgangen.

Det er et skelsættende øjeblik i Dansk Folkepartis næsten 27-årige historie. Det blev nærmest udlagt musikalsk, da en sanger, inden årsmødet gik i gang, sang Leonard Cohens "Hallelujah":

"She tied you to a kitchen chair

She broke your throne, and she cut your hair"

For det var i sandhed et voldsomt tronskifte, der var tale om. De to tidligere formænd Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl var med til at stifte partiet tilbage i 1995 i kølvandet på Fremskridtspartiets implosion for rullende kameraer. Nok var der ingen, der blev bundet til en stol eller fik klippet håret af på søndagens årsmøde. Men den gamle gardes trone og styring af partiet er nu knust. Uanset hvem, der skulle styre partiet fremadrettet, var der tale om en ny generation.

Før og efter

Der er et Dansk Folkeparti før og efter Pia Kjærsgaard, der som stifter og leder tegnede partiet i mange år. Men der bliver så sandelig også et Dansk Folkeparti før og efter formandsvalgkampen 2022.

De sidste 10 år under Kristian Thulesen Dahls ledelse har budt på nogle af de største sejre i partiets historie - især folketingsvalget i 2015, hvor partiet høstede intet mindre end 21 procent af stemmerne og 37 mandater, står tilbage som en af de mest betydningsfulde milepæle i partiets historie. Men siden har Thulesen Dahls periode som formand været præget af en tiltagende nedtur, der kulminerede i et katastrofalt kommunalvalg for partiet i november 2021. Her gik Dansk Folkeparti markant tilbage fra 223 mandater på landsplan til 91 mandater. Fra 8,7 procent til 4,1 procent af stemmerne. I dag er der blot 10 DF'ere valgt ind i 10 forskellige nordjyske kommuner. Rebild Kommune er uden Dansk Folkepartis indflydelse.

Mens nedturen på ingen måde alene kan tilskrives Kristian Thulesen Dahl, så er det klart, at hans ledelsesstil har været med til at bane vejen for den uro, partiet lige nu befinder sig i. Flere i partiet beskriver hans stil som for blød, hvor der ikke er blevet slået ned på sager og personer, når det har været nødvendigt. Efter valget søndag udtalte både Marie Krarup og Lise Bech, at Morten Messerschmidt har arbejdet på at vælte Kristian Thulesen Dahl, siden han blev valgt ind i Folketinget i 2019. Pia Kjærsgaard bliver af flere også beskyldt for at have arbejdet på at underminere Thulesen Dahl. Så det har været en presset formand de seneste år, der ikke har evnet at stoppe presset på hans formandskab.

Pia Kjærsgaard under Dansk Folkepartis årsmøde i Herning. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det førte til sidst til det nu overståede formandsvalg, der ikke kan undgå at præge partiet i mange år fremover. For mens splittelsen i baglandet mange steder ikke har været større end, at der har været forskellige præferencer i forhold til, hvem en ny formand skulle være og hvad denne skal kunne, så har splittelsen i toppen af partiet været tydelig for enhver.

Flere politikere har åbent leget med tanken om at forlade partiet, hvis Morten Messerschmidt skulle blive den nye formand. Byrådsmedlemmet fra Hjørring Kommune Erik Høgh-Sørensen endte med at trække sig fra formandskampen for ikke at tage stemmer fra de to kandidater, der især udmærkede sig ved ikke at være Morten Messerschmidt. Der er blevet lækket lydfiler fra lukkede gruppemøder til pressen. Ifølge Nordjyskes oplysninger er stemningen giftig i folketingsgruppen, og har været det siden folketingsvalget i 2019.

Flere i baglandet har været godt og grundigt trætte af, at det har handlet så meget om personfnidder og -angreb i stedet for politik. Og mange i baglandet såvel som i folketingsgruppen frygter, hvad der nu følger. Der er mange, der tror på, at forsoning og samling er mulig. Men mange frygter også, at partiet kan blive splittet eller endda ende med at gå under. Uanset hvordan og hvorledes, så er Dansk Folkeparti et andet parti end inden dette formandsvalg.

Et splittet parti i krise

For i et topstyret parti som Dansk Folkeparti, der utvetydigt er defineret ved Christiansborgpolitikerne, så er det uundgåeligt, at splittelsen dér er lig med et splittet parti som helhed. Der kommer stadig til at være politikere på tinge, der har Dansk Folkeparti stående ud for navnet. Spørgsmålet er hvor mange - og om splittelsen ultimativt fører til, at Dansk Folkeparti ender uden folketingsmedlemmer efter næste folketingsvalg. Begge scenarier vil præge blå blok i mange år fremover.

Hvis splittelsen og krisen varer ved - og ikke mindst hvis Dansk Folkeparti bliver spaltet, hvilket uundgåeligt vil forværre krisen - så er det også relevant at spørge, hvad Dansk Folkeparti kan regne med ved næste kommunalvalg. Det er ikke utænkeligt, at det kan ende med, at der bliver endnu færre end de 10 nuværende eller måske ingen DF'ere valgt ind i de nordjyske kommuner.

Den nye formand Morten Messerschmidt har bedyret, at han vil bringe baglandet og partitoppen på Christiansborg tættere sammen igen. Men samtidig har han i det ene Facebookopslag efter det andet slået på, at det er vigtigt med en formand på Slotsholmen. Så sidder formanden nemlig med der, hvor det sker, skal man forstå.

Baglandet og partitoppen skal bringes tættere sammen, lyder det fra Morten Messerschmidt. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Der bliver naturligvis besluttet vigtige ting i Folketinget, men rigtig meget af den nære politik - måske især meget af kernestoffet for DF som ældrepleje og socialområdet - bliver besluttet decentralt. Langt væk fra Borgen i byråd og kommunalbestyrelser. En kampagne med fokus på vigtigheden af at have en formand, der laver det vigtige arbejde i København, må have skurret i mange lokalpolitikeres ører. Det vil være meget alvorligt for Dansk Folkeparti, hvis de ender med et endnu dårligere kommunalvalg om fire år.

Der bliver et vigtigt arbejde for den nye formand i at overbevise om, at båndet mellem bagland og toppen rent faktisk skal og kan knyttes tættere. Det kommer til at kræve mere end en ugentlig videosession på Facebook til, som han har proklameret vil ske.

Spøgelset fra 1995

På forhånd var det frygtet, at det ekstraordinære årsmøde ville ende som et besøg af spøgelset fra 1995. Her imploderede Fremskridtspartiet for rullende kameraer på et kaotisk landsmøde. Det førte til stiftelsen af Dansk Folkeparti ganske få dage efter. Men nedsmeltningen fra 1995 har altid hængt over Dansk Folkeparti. Som en advarsel. Skrækscenariet. Det holdt Pia Kjærsgaard stangen ved at indføre en stram disciplin og udpræget topstyring. Det er langsomt eroderet under Kristian Thulesen Dahl. De seneste uger har anarkiet hersket, og beskyldninger og personangreb er fløjet frem og tilbage. Ja, selv Kjærsgaard og Thulesen Dahl har været efter hinanden.

Derfor ventede mange i spænding for at se, om historien ville gentage sig. Det var, som om partiet holdt vejret, da årsmødet gik i gang. Men Kristian Thulesen Dahls indledende tale satte tonen for resten af årsmødet. Han forlod posten i god ro og orden til flere højlydte og langvarige klapsalver. Han kunne dog ikke holde det sidste svirp med halen i sig. Om sin afgang som formand sagde han:

- Det er også en håndsrækning til dem, der de seneste år har ønsket min afgang - og som i forsøget på at gøre livet så surt for mig som muligt - også har gjort det træls for så mange af jer andre. Vi ønsker alle at kæmpe for vores politik, men ikke mange af os orker de intriger og magtkampe, som tydeligvis har udspillet sig de seneste år.

Dansk Folkeparti imploderede ikke for rullende kameraer denne søndag eftermiddag i Herning. Men der skal mere end en forsonende sejrstale og et gruppemøde tirsdag aften til for alvor at overbevise om, at Dansk Folkeparti ikke stadig er truet af splittelse. Som en noget slukøret Lise Bech, nordjysk medlem af Folketinget, sagde om kampen om partiets fremtid kort tid efter årsmødets afslutning:

- Jeg tror virkelig, det først er nu, det rigtigt starter.

Nok er kampen om formandsposten i Dansk Folkeparti nu afgjort. Men kampen om Dansk Folkepartis fremtid - og muligvis overlevelse - er først lige gået i gang.