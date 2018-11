Dansk golfopblomstring fordufter i Sydafrika

SUN CITY: Det blev en kortvarig dansk optur ved golfturneringen Nedbank Golf Challenge i Sydafrika.

Fredag spillede både Lucas Bjerregaard og Thomas Bjørn godt og arbejdede sig lidt frem i tabellen efter en skidt første runde, men tredje runde lørdag sendte igen de to danskere langt tilbage.

Begge kom banen rundt i tre slag over par, hvilket sendte Bjerregaard fra en placering som delt nummer 29 til delt nummer 44 i fire slag over par.

Endnu værre ser det ud for den danske Ryder Cup-kaptajn Thomas Bjørn, som i samlet otte slag over par frister en tilværelse i den helt tunge ende af feltet.

Bjørn er delt nummer 66, og foruden en udgået franskmænd ligger kun to spillere dårligere inden finalerunden søndag.

Den danske veteran præsterede ikke en eneste birdie på runden lørdag, mens Lucas Bjerregaard præsterede en enkelt. Han lavede dog også en dobbeltbogey på hul 17.

Bjørn vandt turneringen i 2013 - i øvrigt med den fortsat førende Sergio García på en delt andenplads.

Spanieren gik som fredag de 18 huller i et enkelt slag under par, men efter superrunden torsdag i otte slag under par er han stadig bedst med sine ti slag under par samlet.

Nærmeste forfølger er sydafrikaneren Louis Oosthuizen, som har brugt to slag mere indtil videre.

Turneringen i Sydafrika har en samlet præmiesum på 7,5 millioner dollar svarende til 49 millioner kroner.

/ritzau/